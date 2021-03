Van Stella McCartney tot Myomy Do Goods: Paddenstoelenleer wint terrein in de modewereld

Zowel grote als kleine namen in de modebranche, leggen zich steeds meer toe op materiaal-innovatie. Een van de aandachtsgebieden van de afgelopen paar jaar is paddenstoelenleer. Modelabels zoals Stella McCartney en Hermès hebben iconische stukken uit hun permanente collecties herdacht en herontworpen door middel van het materiaal Mycelium, gemaakt van schimmels.

Innovatieve materiaalbedrijven zoals Bolt Threads, MycoWorks en Mycotex spelen een sleutelrol in dit verhaal. In oktober 2020 kondigde Bolt Threads de lancering aan van de stof Mylo, die eruit ziet en voelt als leer. Het gaat om een vegan, duurzaam, dier-vrij alternatief voor leer dat op zijn beurt gemaakt is van mycelium. De lancering vond plaats als onderdeel van een samenwerking tussen een aantal grote namen, waaronder Stella McCartney, Adidas, Kering en Lululemon.

Paddenstoelenprimeur voor Stella McCartney

Brits luxemerk Stella McCartney is al enige tijd een trouwe zakenpartner van Bolt Threads. De duurzame samenwerking tussende twee bedrijven begon in 2017.

McCartney begon haar paddenstoelenavontuur met Bolt Threads middels het herontwerp van een handtas. Met behulp van Bolt Threads kwam de Britse ontwerper met een Mycelium-variant van de eigen Falabella tas. De nieuwe Falabella Bag was in 2018 te bewonderen in de tentoonstelling ‘Fashioned from Nature’ van het Victoria en Albert Museum in Londen.

Tijdens de meest recente samenwerking tussen McCartney en Bolt Threads, heeft de Britse ontwerper de Bold ThreadsTM stof nu gebruikt voor twee verschillende kledingstukken: een zwarte bustier top en een praktische broek. Beide zijn vervaardigd uit stukken van het materiaal op basis van mycelium en vervolgens op gerecycled nylon geplaatst in het atelier van Stella McCartney in Londen.

McCartney laat in een persbericht weten dat de twee genoemde stukken niet te koop zijn maar dat ze plannen heeft om het leerachtige materiaal te gebruiken in toekomstige collecties.

Een ander groot modehuis, het Franse Hermès, werkte drie jaar lang samen met het materiaalinnovatie-bedrijf MycoWorks. Het kostte MycoWorks drie jaar om een alternatief voor leer te vinden dat aansloot bij de luxe-reputatie van het Franse label. Intussen heeft Hermès aangekondigd dat het met een duurzamere variant van zijn leren Victoria reistas komt. De nieuwe Victoria Bag is gemaakt van ‘Sylvania’ materiaal, op basis van Fine Mycelium, het gepatenteerde paddenstoelenproduct van MycoWorks.

Beeld: de Hermès Victoria Bag, gemaakt van MycoWorks product Fine Mycelium.

Stella McCartney meldt in een persbericht dat de voorkeur steeds vaker uit gaat naar Mycelium als duurzamer type materiaal, in plaats van ander niet dierlijk leer zoals nepleer op basis van plastic. Het is ook duurzamer dan synthetische leersoorten op basis van petroleum. Dit betekent dat het gebruik van fossiele grondstoffen beperkt blijft. Ook komt minder plastic terecht op stortplaatsen en in oceanen, aldus McCartney en Bolt in het persbericht.

Bovendien doet Mycelium het ook beter dan dierlijk leer op het gebied van duurzaamheid, zo meldt bevengenoemd gezamenlijk persbericht. Een kilogram leer verbruikt 17.000 liter water (en volgens wetenschappers is 2 liter water nodig voor een kilogram paddenstoelen die van nature grotendeels uit water bestaan, red.). Daarnaast draagt veeteelt, de bron van leer, bij aan ongeveer 18 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en heeft hierdoor een aanzienlijk negatieve impact op cruciale ecosystemen wereldwijd. Dit melden Bolt Threads en Stella McCartney in een gezamenlijk persbericht in het kader van de meest recente samenwerking.

Wetenschappers bij het Californische Bolt Threads hebben geleerd om te reproduceren wat er van nature onder de bosgrond gebeurt, waar mycelium het best groeit. Ze hebben dit proces weten na te bootsen met mos, lucht en water. Dit geavanceerde proces, legt Bolt Threads uit in het gezamenlijke persbericht met Stella McCartney, is zo ontworpen dat het een minimale impact heeft op het milieu. Bovendien kost het hele proces maar een paar dagen terwijl het grootbrengen van vee jaren duurt.

Bij Bolt Threads wordt Mylo zo geproduceerd dat het een minimale impact heeft op het milieu. Mylo is een zacht maar stevig en tevens gecertificeerd biologisch materiaal. Dat wil zeggen dat het voornamelijk van hernieuwbare ingrediënten gemaakt is die in de natuur te vinden zijn. Mycelium is regeneratief en presteert het best in een wilde omgeving waar het zich voedt van de natuur.

Dichter bij huis: Mycotex en de ‘champignontas’ van het Nederlandse Myomy

Ook in Nederland maken bedrijven gebruik van paddenstoelenleer. Zo introduceerde tassenmerk Myomy Do Goods zijn ‘champignontas’, als onderdeel van de herfst-winter collectie 2018-2019 tijdens de duurzame modevakbeurs Soul Salon in Amsterdam. In 2018 won Myomy tevens de Green Fashion Talent Award, een initiatief van de Dutch Sustainable Fashion Week.

Bovendien hebben Bolt Threads en MycoWorks een mycelium-concurrent in Nederland, met de naam Mycotex. Mycotex is ontwikkeld door Aniela Hoitink, die het eigen biologisch afbreekbare materiaal op de kaart zette bij verschillende internationale prijzen op het gebied van innovatie. In 2018 won Hoitink de Global Change Award van de H&M Foundation en vorig jaar haalde Mycotex de halve finale van de European Social Innovation Awards.

Beeld: MycoTEX, officiële website.