Van tequila afval tot veganistisch leer

Vier jaar geleden creëerden Adrián López Velarde en Marte Cázarez Duarte uit Mexico een alternatief materiaal voor dierenhuiden door cactussen (nopal) te transformeren in een biomateriaal met de naam Desserto. Dit veganistische leer is een van de favoriete materialen geworden voor modemerken van over de hele wereld die duurzamere producten willen aanbieden. Met de creatie van de eerste veganistische huid op basis van agave zijn López Velarde en Cázarez Duarte opnieuw aan het innoveren geslagen. FashionUnited sprak met de makers van Desserto en oprichters van het bedrijf Adriano Di Marti, over de creatie van dit nieuwe materiaal en hoe agave leer niet alleen een alternatief is voor dierlijk leer, maar ook een kans is voor meer duurzame praktijken in de tequila-industrie.

"Sinds we Desserto zijn begonnen, zijn we niet gestopt met ons onderzoek en onze ontwikkelingsinspanningen. Zodoende realiseerden we ons dat er andere vezels in Mexico zijn die ons dezelfde grondstof zouden kunnen geven, of zelfs nog beter. We onderzochten welke iconische fabrieken in Mexico zouden kunnen werken en welke daarvan meer afval vertegenwoordigden. Zo realiseerden we ons dat agave de volgende plant was waarmee we zouden moeten werken," zei Cázarez Duarte. "De tequila-industrie, die erg belangrijk is in Mexico, produceert veel afval tijdens het hele proces. Het laat veel organisch materiaal achter, zoals bladeren en bagasse, en dus zagen we een kans om te onderzoeken hoe we dit konden omzetten in iets meer."

De tequila-industrie in de staat Jalisco is niet alleen een cultureel symbool, maar heeft ook een sterke economische impact. De nationale productie van agave (de plant die wordt gebruikt voor het maken van tequila) bedroeg 1.519.000 ton in 2020, waarvan 74,3 procent afkomstig was uit Jalisco, en genereerde naar schatting 24.650 miljoen Mexicaanse pesos aan inkomsten in de staat. Maar, net zoals de industrie inkomsten blijft genereren en internationaal blijft groeien, stijgt ook de hoeveelheid afval die het produceert en de impact op het milieu.

Credits: Desserto Agave

Het was precies deze impact die de aandacht trok van de oprichters van Desserto, en enkele jaren lang analyseerden ze hoe ze hun technologie konden toepassen om agave om te zetten in leer. "In Mexico wordt elk jaar ongeveer 360.000 ton bagasse geproduceerd. Dit wordt meestal weggegooid of verkocht aan steenfabrieken waar ze het verbranden en gebruiken als goedkope brandstof die luchtvervuiling en as genereert. Het is dus helemaal niet duurzaam," vertelt López Velarde. "Daarom zagen we een kans voor de tequila- en de mode-industrie om op een duurzame manier samen te werken." Zo werd Desserto Agave Limited Edition geboren. Met dit nieuwe biomateriaal kan de productieketen van tequila en agave zich uitbreiden en de mode-industrie bereiken. De tequila-industrie innoveert niet alleen in de manier waarop ze hun product produceren, maar draagt nu ook bij aan de creatie van meer ecologisch verantwoorde producten.

Van tequila naar mode

In tegenstelling tot bij hun paradepaardje Desserto, waarvoor het bedrijf nopal kweekt om te gebruiken als grondstof voor hun alternatieve leer, wordt de agaveplant voor Desserto Agave niet gekweekt. In plaats daarvan verzamelt het bedrijf agave-afval van verschillende tequilafabrieken, verwerkt het dit afval en maakt het er een duurzamer materiaal van. Voor hun eerste productie verwerkten ze twaalf ton bagasse waarmee ze één ton grondstof genereerden die klaar was om te worden omgezet in het nieuwe materiaal. Deze ton grondstof was genoeg om ongeveer 8.000 meter agave leer te maken. Hoewel dat klinkt als een grote hoeveelheid materiaal, is er nog veel meer beschikbaar. López Velarde vertelt dat er voor elke liter tequila die wordt geproduceerd ongeveer 7 kg bagasse wordt gegenereerd.

Door de restjes van de tequilaproductie om te zetten in nieuw textiel, wordt het leven van de agaveplant verlengd. Het duurt zes tot zeven jaar om de plant te oogsten. Eenmaal gesneden, wordt het verwerkt tot tequila, maar de vezel is niet nodig en wordt dus afval. Met de productie van de Desserto Agave krijgt dit afval een nieuw leven. "De tequilamakers geloofden ons niet toen we hen vertelden dat we hen gingen betalen voor hun afval. Ze zijn immers gewend om het als afval te zien. Maar, het is een heel goede manier om toegevoegde waarde te creëren voor de overvloedige grondstoffen die er al zijn in Mexico. Er is zoveel potentieel," zegt hij.

Hoewel de grondstof overvloedig aanwezig is, was het proces om de agave om te zetten in een nieuw veganistisch leer niet gemakkelijk. Het ontwikkelen van een nieuw materiaal is een complexe uitdaging, zelfs voor Adrián López Velarde en Marte Cázarez Duarte, die jarenlang hun ervaring hebben versterkt en werkten aan de nodige machines en gespecialiseerde technologie. "Werken met agave is totaal anders dan werken met nopal. Agave is nog gecompliceerder vanwege het taaiere type vezel dat het heeft. Het was echter iets makkelijker om met het proces te beginnen omdat we al de machines hebben en de ervaring met het berekenen van tijden, processen en ontwikkeling. Daarom was het deze keer makkelijker en sneller om een nieuwe vezel te ontwikkelen," legt Cázarez Duarte uit. Eerst dachten we nog dat het niet mogelijk zou zijn omdat de machines kapot zouden kunnen gaan. Ons team van ingenieurs moest nadenken over welke aanpassingen nodig waren om dit materiaal uiteindelijk te kunnen maken."

Het nieuwe materiaal, Desserto Agave, kan op dezelfde manier worden gebruikt als cactusleer (nopalleer): voor tassen, portemonnees en accessoires. Een van de verschillen is dat dit nieuwe materiaal zachter aanvoelt. Bovendien bestaat het tot 89 procent organisch materiaal. Het ruikt ook een net anders. In tegenstelling tot nopalleer, dat een zoetere geur heeft, zoals een koekje, ruikt agavehuid meer naar de natuur, aarde, iets ouder.

"We waren erg blij toen het voor het eerst beschikbaar kwam, want we dachten eigenlijk dat we de vezels niet zouden kunnen verwerken. De eerste rol die we eruit haalden was een tint tussen bruin en oranje, wat lijkt op de kleur die bagasse heeft als het nat is. Het herinnerde ons eraan hoe ingewikkeld het was en hoe we net als de machines veel riskeerden om het te maken. Maar uiteindelijk is alles goed gekomen en nu is er een nieuw alternatief op de markt," concludeerden de makers.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Marthe Stroom.