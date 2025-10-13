Van vuilnis tot catwalk: Keniaanse ontwerpers transformeren afgedankte kleding tot kunst

In een stoffig steegje in het hart van de grootste openluchtmarkt van Kenia paraderen modellen over een geïmproviseerde catwalk. Ze dragen gedurfde, geüpcyclede outfits, gemaakt van afval van vuilstortplaatsen en restpartijen van de markt. Het is het bewijs dat zelfs afval kan schitteren.

Jaarlijks vinden duizenden tonnen gebruikte kleding uit Europa, de Verenigde Staten en daarbuiten hun weg naar Kenia. In 2023 passeerde Kenia Nigeria als Afrika's grootste importeur van tweedehandskleding, volgens een studie van het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT). Duizenden van deze balen belanden op de Gikomba-markt nabij het centrum van Nairobi. Hier strekken kraampjes met tinnen daken zich uit over een labyrint van twee hectare, een van de belangrijkste economische centra van de stad.

Op een zonnige middag vorige week verzamelde een grote menigte zich om modellen te zien showen. Ze droegen stukken uit balen die ooit als onbruikbaar of onverkoopbaar werden afgedankt. “Wat? Ze hebben onze kleding een upgrade gegeven,” zei een van de handelaren verheugd terwijl hij naar de show keek.

De Gikomba Runway Edition bracht voor het eerst jonge, underground Keniaanse ontwerpers en stylisten samen, waaronder de 25-jarige ‘upcycling’-specialist Morgan Azedy. “Ik zie altijd een vervuilde omgeving om me heen. Ik wilde de vervuiling tegengaan,” vertelde hij aan AFP, terwijl hij zijn avant-gardistische outfits voorbereidde in zijn eenkamerwoning voorafgaand aan de show. Zijn ‘Kenyan Raw’-collectie omvatte streetwear-denim in een gothic-stijl, volledig gemaakt van gerecycled leer afkomstig van vuilstortplaatsen en afgekeurde kledingstukken.

Modeshow georganiseerd door lokale ontwerpers uit Nairobi, gespecialiseerd in het recyclen van afgedankte stoffen en kleding, verzameld op tweedehands kledingmarkten en vuilnisbelten in Nairobi. Credits: Photo by TONY KARUMBA / AFP

‘Gewoon afval’

Kenia importeerde in 2023 ongeveer 197.000 ton tweedehandskleding ter waarde van 298 miljoen Amerikaanse dollar, volgens de MIT-studie. The Environment for Development, een wereldwijd onderzoeksnetwerk, schat dat ongeveer een derde bestaat uit onbruikbare items die op vuilnisbelten belanden. Deze zijn meestal gemaakt van materialen op plasticbasis zoals nylon en polyester, die niet biologisch afbreekbaar zijn.

Olwande Akoth, een ontwerpster die haar geüpcyclede kimono's tijdens de modeshow presenteerde, handelde ooit in tweedehands textielbalen, maar was vaak ontmoedigd door de slechte kwaliteit. “Het is gewoon afval. Kleding die je niet eens kunt dragen, die je zelfs niet aan een bedelaar zou geven,” aldus Akoth.

De instroom van tweedehandskleding heeft in heel Oost-Afrika honderdduizenden mensen werkgelegenheid geboden, van havenarbeiders tot handelaren, en heeft gezorgd voor veel betaalbare kleding. Maar het heeft het ook moeilijk gemaakt voor binnenlandse textielbedrijven om van de grond te komen. De Oost-Afrikaanse Gemeenschap, bestaande uit acht landen in de regio, probeerde in 2016 een verbod in te stellen in de hoop de lokale textielproductie te stimuleren. Het verbod stuitte echter op verzet van recyclinglobbyisten in de Verenigde Staten. Washington dreigde de Oost-Afrikaanse landen uit een lucratieve handelsovereenkomst te zetten, de African Growth and Opportunity Act (AGOA). Deze overeenkomst stelde hen in staat om producten belastingvrij te verkopen in de Verenigde Staten. Kenia, Tanzania, Oeganda en andere landen gaven toe. Alleen Rwanda hield stand en werd bestraft met een schorsing, waardoor het geen kleding meer mocht verkopen tegen de voorkeurstarieven van de AGOA. De regering van president Donald Trump liet de AGOA vorige maand voor het hele continent aflopen, hoewel er gesprekken gaande zijn om de overeenkomst nieuw leven in te blazen.

‘Uniekheid’

Voor Azedy is de keerzijde van de handelsovereenkomsten – bergen afgedankte kleding die zich opstapelen op vuilstortplaatsen – een schatkamer voor zijn creatieve oog. Nieuwe stof kopen, zei hij, is simpelweg ‘te duur’.

Op de catwalk is een voormalige oversized spijkerbroek getransformeerd tot een gelaagd jasje, gecombineerd met een flared broek en plateauschoenen. Zijn streven naar ‘uniekheid’ in hergebruikte stukken leverde hem vorig jaar een plek op tijdens de Fashion Week in Berlijn.

Na het stylen van verschillende regionale muzikanten met zijn collectie, droomt Azedy er nu van om wat anderen als afval beschouwen naar de grote podia van New York en Parijs te brengen.(AFP)