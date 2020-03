Vegan mode blijft momentum opbouwen

De vegan trend blijft zich voortzetten binnen en buiten de modeindustrie. Een steeds groter aantal merken en retailers sluit zich aan bij de vegan-beweging en schrappen het gebruik van dierlijke materialen uit hun aanbod om te voldoen aan de steeds grotere vraag vanuit de consument.

Veganuary in januari - een maand waarin het gebruik van producten werd gepromoot - was aanleiding voor retailanalist-bedrijf Edited om een rapport te publiceren over de opkomst van vegan mode. Het verslag, genaamd ‘Veganuary: Strategieën voor succes’, beschrijft de groei van de trend en de manieren waarop retailers erop inspelen.

Landen die vegan mode omarmen

In het epicentrum van de modeindustrie, Frankrijk, waarvan de hoofdstad naar verwachting de ‘Sustainable Capital of Fashion’ van 2024 zal worden, was het aantal producten dat als ‘vegan’ wordt bestempeld eind januari met 132 procent gegroeid. In de Verenigde Staten bedroeg dat groeipercentage 63 procent en in Groot-Brittannië 43 procent, aldus Edited. Denemarken, de thuisbasis van het toonaangevende duurzame mode-event Copenhagen Fashion Summit, wordt naar verwachting een pionier op het gebied van vegan mode. Daar nam het aantal vegan items met 42 procent toe op jaarbasis.

Vegan beautysegment blijft domineren, maar schoenen en accessoires groeien

Het beautysegment is nog steeds de toonaangevende mode-categorie wat betreft cruelty-free producten. De sector vertegenwoordigde eind januari 69 procent van alle vegan producten die online beschikbaar zijn in Groot-Brittannië, en 66 procent in de Verenigde Staten.

Vegan schoenen en accessoires zijn ook snelgroeiende categorieën, aangezien modebedrijven steeds vaker op zoek zijn naar diervrije alternatieven voor leer en suède. Het aantal schoenen dat wordt bestempeld als ‘vegan’ steeg met 27 procent op jaarbasis in de Verenigde Staten en met 36 procent op jaarbasis in Groot-Brittannië. De accessoires-sector in Groot-Brittannië zag een toename van 56 procent van vegan items.

“Buiten deze sectoren is de implementatie van vegan materialen minimaal, wat een duidelijke kloof in de markt weerspiegelt,” aldus Edited in het rapport. “Diervriendelijke bovenkleding begint aan kracht te winnen in de massamarkt. Vegan leren jassen zijn een no-brainer, maar overweeg ook eens alternatieven voor wol en dons.”

Edited voegt eraan toe dat ondanks de groei in bepaalde sectoren, “de algemene marketinguitingen minimaal waren, met de meeste aandacht voor voeding. Dit biedt mogelijkheden voor retailers om de communicatie op te voeren.”

Luxe mode wordt vegan

Luxe modemerken spelen ook in op de vegan trend. Bekende labels als Gucci, Chanel, Burberry, Versace en Victoria Beckham hebben de afgelopen jaren toegezegd om bontvrij te zijn op hun catwalks. Het gebruik van bont voor dameskleding in de Verenigde Staten daalde de afgelopen drie maanden met 36 procent op jaarbasis. Als het gaat om vegan alternatieven, is er niet veel focus geweest op leer en huiden, aangezien veel luxemerken zoals Hermes en Louis Vuitton voor hun collecties afhankelijk zijn van deze dierlijke materialen.

Kijkend naar de luxe dameskleding bestempeld als ‘vegan’, ‘niet-leer’ en ‘kunstleer’ die momenteel op voorraad is in de Amerikaanse en Britse markten, ontdekte Edited dat deze alternatieven slechts 2,3 procent van de lederwaren voor dames vertegenwoordigen bij luxemerken. Dit percentage wordt grotendeels aangedreven door duurzaam modelabel Stella McCartney.

Edited merkte ook op dat hoewel huiden, wol en bont in de modeindustrie meestal worden geassocieerd met dierlijke producten, consumenten zich minder bewust zijn van de problemen van mens en dier in de zijdehandel. Dierenwelzijnsorganisatie Peta informeert het publiek over de omstandigheden van de werknemers in de zijdehandel en het controversiële proces waarbij de zijdevezel wordt vervaardigd uit de cocon door de pop levend te koken. Wreedheid-vrije alternatieven voor conventioneel zijde zijn ahimsa zijde, een zijdesoort waarvan de pop al is uitgekomen. Echter bestaat er momenteel geen certificering om de standaard van dit alternatief te garanderen.

Vegan alternatieven met concurrerende prijskaartjes

Hoewel producten van 100 procent leer allang bekendstaan om hun hoge prijskaartjes, komen diervrije alternatieven met aanzienlijk meer concurrerende prijzen. Edited vergeleek de volledige prijs van producten van leer en niet-leer die eind januari in voorraad waren op de Amerikaanse massamarkt. In iedere categorie was vegan leer het goedkoopste alternatief. Interessant genoeg zijn vegan bovenkledingstukken, broeken en rokken gemiddeld ruim drie keer zo goedkoop.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.