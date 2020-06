Veranderende zakelijke mentaliteit tijdens coronavirus

Het zijn niet uitsluitend de consumenten en creatieve geesten die een radicale mentaliteitsverandering hebben ondergaan. Ook bedrijven hebben zich moeten aanpassen, niet alleen aan de volledig nieuwe eisen van de consument maar ook aan de praktische uitdagingen die de pandemie ons stelt. Met zware tijden in het verschiet is de oude manier van zaken doen of communiceren met consumenten niet langer effectief. Om te kunnen overleven zullen bedrijven hun bedrijfsstructuren opnieuw moeten beoordelen en hun organisaties moeten opschonen om hun beperkte middelen te maximaliseren.

Trendstop nodigt lezers van FashionUnited uit om de manieren te ontdekken waarop zakelijke modellen zich zullen moeten aanpassen om te kunnen overleven in een post-corona markt.

Direct to Consumer

Merken trachten veerkrachtig te blijven om tegemoet te komen aan de schommelingen in de vraag, daarom wordt er in rap tempo gewerkt aan een compactere en gestroomlijndere distributieketen en meer verbondenheid met de eindafnemer. Door de overbodige koppelingen in de keten te verwijderen wordt voor de stijgende productiekosten en kleinere marges gecompenseerd, waarbij de rol van tussenpersonen tot een minimum wordt beperkt of zelfs overbodig wordt.

Een voornamelijk digitale aanpak

De focus verlegt zich voor merken en bedrijven naar het ontwikkelen van een voornamelijk digitale aanpak, gezien veel bedrijven een nieuw, uitsluitend digitaal, publiek hebben opgebouwd tijdens de lockdown. Dit vereist een snelle nieuwe inrichting van hun bedrijfsmodellen waarbij veel CEO’s van mening dat een nieuwe direct-to-consumer aanpak de redding is geweest voor hun onderneming of, in gevallen waar de investeringen niet voldoende waren, hun grootste spijt en zal de verbetering van direct-to-consumer belangrijk zijn voor het succes van het bedrijf.

Fysieke winkels

Zowel luxe als grote merken willen hun ondernemingen opruimen en stroomlijnen. Fysieke winkels blijven relevant, maar deze modellen moeten aanzienlijk aangepast worden, en snel. Toegenomen investeringen in online platforms kunnen ertoe leiden dat fysieke winkels een nieuw leven krijgen als etalage of bestel- en afhaalpunt in een klimaat van sociale afstand.

