Verduurzaming in de mode-industrie: 3 inspanningen van december 2024

Elke maand selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie, zowel uit binnen- als buitenland. Vandaag worden drie inspanningen uit december 2024 genoemd.

United Repair Centre wint een ‘Europese Trofee voor Circulaire Mode’

United Repair Centre heeft tijdens de derde editie van de ‘De Europese Trofeeën voor Circulaire Mode’ de trofee ‘Booster’ mee naar huis genomen. De trofee brengt ook een geldprijs met zich mee. Dit bedrag kan oplopen tot 10.000 euro. “Het ontvangen van een prijs in Frankrijk, een land dat op zoveel manieren toonaangevend is op het gebied van duurzaamheid in de kledingindustrie, is voor ons een teken van visie. Geloven dat ‘repair’ het nieuwe ‘cool’ is. Terwijl we mensen op de eerste plaats zetten”, deelt Thami Schweichler, CEO van United Repair Centre, op LinkedIn.

Puma en textielinnovator Spinnova slaan handen ineen

Sportmerk Puma en textielinnovator Spinnova zijn een partnerschap aangegaan. Het gaat om een meerjarige samenwerking waarbij Puma belooft materiaal af te nemen bij Spinnova. Puma gaat Spinnova’s materiaal op basis van houtvezels afnemen en gebruiken in toekomstige collecties. Het gaat hier dan voornamelijk om producten uit Puma’s ‘sportstyle’ categorie, zo is te lezen in de aankondiging.

Hierdoor is het voor Spinnova mogelijk om de productie van de materialen stabiel te houden. Voor innovatieve bedrijven zoals Spinnova is het vaak belangrijk partnerschappen zoals deze te sluiten. Hierdoor zijn ze redelijk zeker van de afname van de producten en wordt de kostbare productie niet voor niets gedraaid. Wél is het goed om te vermelden dat de samenwerking tussen Puma en Spinnova een ‘non-binding agreement’ is. Puma is dus niet juridisch aansprakelijk mochten ze de materialen toch niet afnemen.

Verbeteringen in watermanagement: een nieuw closed loopsysteem

Het afvalwater van de textielindustrie in goede banen leiden én hergebruiken? Life Anhidra - een project van Jeanologia, Aitex (Textile Industry Research Association) en Portugees textielbedrijf Pizarro SA - maakt het nu mogelijk een closed-loop systeem te hebben voor afvalwater zonder lozingen. Het doel van de innovatie is om de milieu-impact van de mode-industrie op de watervoorraad te verminderen.

Life Anhidra maakt het mogelijk om 95 procent van het water dat gebruikt is in het maakproces terug te brengen naar het juiste niveau voor hergebruik. Hierdoor wordt niet alleen water bespaard, maar ook bespaart het tot 15 procent energie.