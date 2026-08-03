Vergeven of vergeten: wat de huldiging van John Galliano in het Met zegt over de herinneringscultuur van de modewereld

John Galliano is een creatief genie. De modewereld weet dit al sinds zijn afstudeercollectie aan Central Saint Martins in 1984. Hij werd gevierd tijdens zijn periodes bij de luxemodehuizen Dior en Maison Margiela. In het voorjaar van 2027 maakt ook het grote publiek kennis met zijn ongeëvenaarde talent voor narratief design, wanneer het Costume Institute van het Metropolitan Museum of Art 'John Galliano: Horizons' presenteert.

Maar wat zegt deze beslissing eigenlijk over het selectieve geheugen van de mode-industrie?

Horizonten en transformatie

De aanstaande tentoonstelling van Galliano in het Met is een grote gebeurtenis; dat is een understatement. Zestien jaar nadat zijn ooit grootste concurrent Alexander McQueen postuum werd geëerd door het Costume Institute, staat nu Galliano centraal in een uitgebreide solotentoonstelling over zijn hele carrière. Hij is daarmee pas de derde levende ontwerper die deze erkenning krijgt, na Yves Saint Laurent in 1983 en Rei Kawakubo in 2017.

Volgens Anna Wintour, wereldwijd editorial director van Vogue en bestuurslid van het Met, “is er niemand die een tentoonstelling van deze omvang meer verdient dan John Galliano”. Zijn werk, van zijn eigen label en Dior en Givenchy tot Margiela, is een combinatie van vakkennis en creativiteit – een universum waar verleden en toekomst samenkomen. Wintour is ervan overtuigd dat de ontwerper meer is dan de som van zijn afzonderlijke werken en niet gedefinieerd moet worden door één enkel moment, ook al had dat moment misschien alles wat volgde kunnen of zelfs moeten overschaduwen.

De organisatoren waren zich er blijkbaar van bewust dat de beslissing om Galliano's nalatenschap te eren kritiek zou oproepen. Daarom benadrukten ze al vroeg dat de tentoonstelling niet de bedoeling heeft de gebeurtenissen uit 2011 te omzeilen of te verbloemen. Galliano werd toen, op het hoogtepunt van zijn carrière, gearresteerd voor openbare belediging na een antisemitische tirade die in een Parijs' café werd gefilmd, en vervolgens ontslagen door Dior.

“De tentoonstelling zal de donkere hoofdstukken in Johns verleden niet uit de weg gaan”, aldus Wintour. “Ze zijn onderdeel van wat hem heeft gevormd. De tentoonstelling toont de volledige boog van zijn carrière en zal al deze aspecten behandelen.”

John Galliano dankt het publiek na de show van de Christian Dior Haute Couture-collectie voor lente/zomer 2010 op 25 januari 2010 in Parijs. Credits: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Andrew Bolton, curator van het Costume Institute, beschrijft een vergelijkbare aanpak. Hij ziet de tentoonstelling als een vorm van cartografie – niet het in kaart brengen van plaatsen, maar van verbindingen, spanningen en veranderingen. Het volgt hoe beelden ideeën worden, ideeën materiaal en materiaal emotie. Een horizon, aldus Bolton, toont niet alleen wat er voor je ligt, maar ook je eigen positie als toeschouwer. In die zin onderzoekt de tentoonstelling twee dingen tegelijk: hoe Galliano de visuele taal van de mode gedurende vier decennia heeft veranderd, en hoe zijn gedrag, de gevolgen daarvan en veranderende maatschappelijke waarden de hedendaagse interpretatie van zijn werk hebben beïnvloed.

Volgens de aankondiging zal de tentoonstelling worden opgedeeld in drie 'bewegingen': 'Bearings', 'Horizons' en 'Atlas of Transformation'. Het eerste deel, 'Bearings', is niet bedoeld om Galliano's misstappen uit te wissen, maar om ze in context te plaatsen. De breuk veroorzaakt door zijn antisemitische, racistische en anti-Aziatische uitspraken wordt gethematiseerd, evenals zijn daaropvolgende behandeling voor verslaving en zijn latere publieke erkenning van eigen verantwoordelijkheid.

Het verhaal van de loutering

Dat is meer openheid dan veel retrospectieven hun protagonisten bieden. Maar context is niet hetzelfde als verwerking. Een museumtekst die een door haat gedreven uitbarsting erkent, is niet hetzelfde als een instituut dat zich afvraagt of het een driedelige, decennialange huldiging moet wijden aan juist de persoon die verantwoordelijk is voor die uitbarsting.

En het Met lijkt zich hier ten minste gedeeltelijk van bewust. In plaats van een klassiek verhaal over schaamte en verlossing, wil de tentoonstelling onderzoeken hoe herinnering, ervaring, culturele waarden en historische omstandigheden de perceptie van een ontwerper voortdurend veranderen. Het moet bezoekers uitnodigen na te denken over de verbinding tussen esthetische prestaties, ethische verantwoordelijkheid en institutionele erkenning, aldus de aankondiging.

De Amerikaanse singer-songwriter Stevie Nicks in John Galliano's eerste ontwerp voor Zara tijdens het Met Gala in mei 2026 in New York (Verenigde Staten). Credits: Angela Weiss, para la AFP.

Dit narratief is op zichzelf echter niet nieuw. Galliano is allang weer opgenomen in de mythologie van de mode-industrie. Zijn wangedrag wordt vaak afgeschilderd als een hoofdstuk in het verhaal van een genie met een moeilijke reis, in plaats van een moment dat de manier waarop de mode over verantwoordelijkheid en consequenties spreekt, blijvend had moeten veranderen.

Precies hier ligt het mechanisme dat benoemd moet worden: in de mode wordt talent vaak als een verzachtende omstandigheid behandeld, alsof creatieve grootsheid de ernst van een misstap kan relativeren. Galliano's weg terug – na enkele jaren in mode-ballingschap, via rehabilitatie, een modepers die bereid was hem het verhaal van loutering te gunnen, en een decennium van gevierd werk bij Margiela – is geen uitzondering. Het is eerder een uiting van de normale gang van zaken in een industrie die haar grootste talenten steeds weer een weg terug biedt.

Deze normale gang van zaken verdient juist nu bijzondere aandacht. De Galliano-tentoonstelling komt in een tijd van wereldwijde toename van antisemitische incidenten en een aanhoudend klimaat van racistische en politieke spanningen. Dat de organisatoren zich hiervan bewust zijn, lijkt duidelijk, want ze zijn dit project blijkbaar niet onvoorbereid aangegaan.

Een verslag in The New York Times van hoofdmodecritica Vanessa Friedman over de voorbereiding van de tentoonstelling onthulde dat Wintour, Galliano en Bolton vorig jaar gesprekken voerden met rabbijnen en vertegenwoordigers van Joodse gemeenschappen in New York. Dit deden ze onder meer om de zorgen over de tentoonstelling te begrijpen en een vorm van goedkeuring voor het project te verkrijgen.

Rabbijn Rick Jacobs, president van de Union for Reform Judaism in Noord-Amerika, vertelde The New York Times dat hij onder de indruk was van Galliano's 'oprechtheid' en zijn berouw niet als ingestudeerd ervoer. Jonathan Greenblatt, directeur van de Anti-Defamation League, ging in een verklaring nog een stap verder. Hij stelde dat de ADL ervan overtuigd is dat Galliano de oorzaken van zijn uitspraken uit 2011 serieus heeft onderzocht en dat zijn inspanningen voor herstel erkenning verdienen.

Deze zorgvuldige voorbereiding is veelbetekenend. Het neemt echter niet het fundamentele ongemak weg dat – vooral op sociale media – sinds de aankondiging van de tentoonstelling heerst.

De behoefte van de mode om zonden te vergeven

Dit betekent niet dat Galliano's werk niet gerespecteerd, onderwezen of tentoongesteld zou moeten worden. De modegeschiedenis is er niet bij gebaat als moeilijke persoonlijkheden eruit worden verwijderd. Maar er is een cruciaal verschil tussen een tentoonstelling die een nalatenschap kritisch onderzoekt, en een die – althans volgens het huidige concept – bewondering voorop lijkt te stellen en de verwerking pas daarna laat volgen.

De drie door Bolton gekozen 'bewegingen' volgen in hun huidige opzet een narratief dat bezoekers schijnbaar van de breuk via transformatie naar een vorm van herstel leidt. Daarmee bestaat echter het gevaar dat de tentoonstelling niet zozeer de onopgeloste tegenstrijdigheden van een complexe erfenis blootlegt, maar eerder de bekende boog van gevallen genie naar gerehabiliteerd icoon volgt.

De tentoonstelling in het Met wordt ongetwijfeld uitzonderlijk – Galliano's talent en zijn invloed op de modegeschiedenis staan buiten kijf. Uitzonderlijk betekent echter niet automatisch onomstreden. Juist die spanning moet een instituut als het Met kunnen verdragen: de grootsheid van een artistieke bijdrage erkennen, zonder de verantwoordelijkheid voor het handelen van de persoon erachter uit het oog te verliezen. Zolang de mode-industrie bereid is genialiteit als excuus te behandelen in plaats van als onderdeel van een complexere beschouwing, zal ze geneigd blijven de misstappen van haar grootste talenten te relativeren.