Vestiaire Collective: Mannen stimuleren groei op de luxe tweedehandsmarkt

Zeventig procent van de mannen geeft nu aan kleding te kopen met het oog op doorverkoop. Dit cijfer, afkomstig uit een rapport van het tweedehandsplatform Vestiaire Collective, weerspiegelt een markt waarvan de groei onstuitbaar lijkt. De aankoop van tweedehandskleding, al een gangbare praktijk voor veel vrouwen, spreekt nu ook mannen aan.

Hoewel het platform van Vestiaire Collective al tweedehands herenmode aanbood, kondigt het nu een versterking van zijn aanbod aan met een speciale categorie voor herenmode. Dit omvat beeldmateriaal ontworpen voor mannen, aanbevelingen op maat en een gepersonaliseerde ervaring.

“Herenmode is nu een van onze meest dynamische segmenten,” aldus Maximilian Bittner, de algemeen directeur van het bedrijf, in een persbericht. “Mannen nemen volop deel aan de luxe tweedehandsmarkt; ze zoeken exclusiviteit, toegang tot luxe tegen eerlijkere prijzen en doorverkooppotentieel. Deze lancering versterkt onze multi-categoriestrategie en stelt ons in staat een belangrijke marktkans te benutten.”

Op zijn site constateert Vestiaire Collective dat één op de vijf aankopen nu door mannen wordt gedaan. Het aanbod is daardoor in drie jaar tijd met 88 procent gegroeid. Net als vrouwen erkennen mannen de goede prijs-kwaliteitverhouding en het plezier van het vinden van unieke stukken in de tweedehandsmode.

Wie is de mannelijke tweedehandskoper en wat koopt hij?

De typische mannelijke klant van Vestiaire Collective is over het algemeen jonger dan de vrouwelijke klantenkring, waarbij 59 procent tot de Millennial- of Gen Z-generaties behoort. Hij koopt voornamelijk kleding en zeer weinig accessoires. De categorie 'Sneakers' is goed voor slechts tien procent van de advertenties voor mannen.

Voor mannen zijn de aankopen dus gericht op ready-to-wear, maar sneakers en horloges trekken ook veel aandacht. Tassen en sneakers van Louis Vuitton, evenals horloges van Rolex, zijn de meest bekeken items op het platform, net voor jassen van Moncler, sneakers van Nike en tassen van Gucci.

Verder is er een verschil in nationaliteit tussen de mannen die kopen en de mannen die verkopen. Verkopers zijn vaak Italiaans (31 procent), Frans (negentien procent) of Brits (negen procent). De kopers op Vestiaire Collective zijn, naast de Fransen, voornamelijk afkomstig uit de Verenigde Staten of Duitsland.

Naast Prada, Louis Vuitton en Gucci houdt de potentiële koper op Vestiaire Collective ook meer nichemerken en gespecialiseerde samenwerkingen in de gaten. Denk hierbij aan de samenwerkingen Adidas x Wales Bonner en Moncler x Palm Angels, en merken als Tudor, Baldinini, Chrome Hearts, Denim Tears, On Running en The Row.