Vetements vecht handelsmerkzaak aan bij Hooggerechtshof VS

Het Franse modemerk Vetements heeft zich tot het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten gewend met het verzoek een handelsmerkzaak te herzien. Het bedrijf vecht een beslissing aan van een lagere rechtbank die de handelsmerkaanvraag voor de naam ‘Vetements’ heeft afgewezen.

De kern van de zaak is de vraag of de merknaam, die ‘kleding’ betekent in het Frans, in de VS als handelsmerk kan worden geregistreerd. Het bedrijf stelt dat het rechtssysteem ten onrechte vertrouwt op de Engelse vertaling van een Frans woord om te bepalen of het als handelsmerk kan worden geregistreerd.

De eerste aanvraag van Vetements werd afgewezen door het Amerikaanse merkenbureau, omdat het woord te algemeen werd beschouwd voor een kledingmerk. Een Amerikaans hof van beroep stemde in met de uitspraak en oordeelde dat voldoende Amerikanen de Franse betekenis van het woord zouden begrijpen.

In reactie daarop zegt Vetements dat het oneerlijk is om een niet-Engels handelsmerk te beoordelen op basis van de vertaling ervan. Het bedrijf is van mening dat een merknaam op zijn eigen merites moet worden beoordeeld, en niet alleen op de letterlijke vertaling. Vetements vindt dat dit niet weerspiegelt hoe consumenten het merk daadwerkelijk ervaren.

Het merk wijst er ook op dat verschillende rechtbanken in de VS tegenstrijdige standpunten over de kwestie innemen, waardoor de zaak geschikt is voor het Hooggerechtshof om duidelijkheid te scheppen. Door de zaak op te pakken, zou het Hooggerechtshof een duidelijke regel kunnen vaststellen voor de behandeling van buitenlandse woorden in de Amerikaanse handelsmerkwetgeving.