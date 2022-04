Victoria Beckham lanceert shapewear capsulecollectie: VB Body

Het gelijknamige modelabel van modeontwerper Victoria Beckham komt met iets nieuws: een kleine collectie shapewear die nu deel uitmaakt van de permanente collectie, zo blijkt uit een persbericht.

De collectie bestaat uit 7 items, waaronder een getailleerde midi-rok en -jurk, een bralette en legging - allemaal in het zwart, wit, lichtroze en chocoladebruin. Dit kleurenpalet wordt geaccentueerd door felle kleuren die elk seizoen zullen worden geïntroduceerd om de collectie aan te vullen, zo is te lezen in het persbericht. De eerste daarvan is een ´levendig tomaatrood.´

De prijzen variëren van 107 euro tot 583 euro en de (eu) maten gaan van 36 tot 46. VB Body is sinds 27 april verkrijgbaar via de webshop van Victoria Beckham en bij andere online retailers.

Victoria Beckham richtte in 2008 haar gelijknamige modelabel op. Het merk begon met een reeks nauwsluitende jurken en ging later verder met een ready-to-wear kledinglijn en schoenen. In 2019 werd de eerste Victoria Beckham collectie in samenwerking met fitness en lifestylemerk Reebok geïntroduceerd. Later dat jaar werd Victoria Beckham Beauty opgericht. Victoria Beckham heeft kantoren in Londen en New York en een flagshipstore in Mayfair. Het merk is verkrijgbaar bij meer dan 320 winkels in 40 landen over de hele wereld.