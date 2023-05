Victoria’s Secret modeshow komt terug in nieuw jasje

De Victoria’s Secret modeshow komt terug in een nieuw format, onder de naam ‘Victoria’s Secret World Tour’, dat kondigt Victoria’s Secret aan via een persbericht. Het bedrijf verwijst naar de show als “een wereldwijd mode-evenement met een nieuwe generatie vrouwen”.

Met de World Tour wordt het publiek geïntroduceerd met het ambacht dat er achter de schermen plaatsvindt en de verhalen van opkomende internationale pioniers. Een groep van twintig ‘innovatieve creatieven uit de hele wereld’ zal vier ‘modecuraties’ vertegenwoordigen uit Bogotá, Lagos, Londen en Tokio, zo legt Victoria’s Secret uit.

De creatieven zijn afkomstig uit de mode, film, design, muziek en visuele velden. Voor het project kregen ze de creatieve vrijheid om een collectie te bedenken, produceren en op te zetten die ‘helemaal van henzelf is’, aldus Victoria’s Secret.

De vernieuwde show zal internationaal worden gestreamd en dit najaar worden afgesloten met een live mode-evenement.

Volgens Raúl Martinez, EVP en hoofd creatief directeur bij Victoria's Secret & Co, is de film "de ultieme uitdrukking van de transformatie van het merk Victoria's Secret.” “Het zal worden gedreven door mode, glamour en entertainment met een knipoog naar geliefde iconografie uit het verleden, maar op een gedurfde, geherdefinieerde manier", zo meldt hij in het persbericht.

Chris Rupp, hoofd klantendienst bij Victoria's Secret & Co., voegt toe verheugd te zijn een volledig vernieuwde versie van de modeshow te introduceren, waarbij de Victoria’s Secret klanten gegeven wordt waar zij om gevraagd hebben. “We vieren het iconische erfgoed van het merk via een nieuwe generatie artiesten, en we kunnen niet wachten om hun visie te versterken via ons wereldwijde platform.”

De oorspronkelijke Victoria’s Secret modeshow werd voor het eerst uitgezonden in 1995, maar werd in 2019 stopgezet na afnemende omzet en toenemende kritieken op het gebrek aan diversiteit.