Victoria’s Secret schiet 8,3 miljoen aan ontslagvergoeding voor aan Thaise fabriekswerkers

Lingeriemerk Victoria’s Secret gaat Thaise fabriekswerkers die ondergoed naaide voor de merken Victoria’s Secret, Lane Bryant en Torrid 8,3 miljoen dollar (7,7 miljoen euro) terugbetalen, zo staat in een persbericht van arbeids waakhond Workers Rights Consortium (WRC). Na een ontslag vorig jaar hadden meer dan 1250 werkers recht op een ontslagvergoeding, maar deze werd hen niet uitbetaald. Het bedrag dat Victoria's Secret nu uiteindelijk heeft terugbetaald zou het hoogste bedrag zijn dat een merk ooit heeft bijgedragen aan de oplossing van een zogenoemde loonroofzaak, zo staat er in het persbericht.

Toen de Brilliant Alliance fabriek in maart vorig jaar hun deuren sloot droeg de Thaise regering de eigenaar van de fabriek, de Clover Group uit Hong-Kong, op de ontslaguitkering binnen dertig dagen te betalen. De Clover Group deelde echter mee hiervoor geen geld te hebben. Als gevolg zouden de getroffen werknemers tot tien jaar moeten wachten om volledig uitbetaald te worden.

In samenwerking met de ‘Triumph International Union’ (geaffilieerd met de Thaise Confederatie van Industriële Arbeid) lanceerden de werkers een campagne die de zaak belichtte. Victoria’s Secret en Sycamore werd hierbij gevraagd om betaling. Ook PVH, American Eagle Outfitters en Gap werden hierin opgeroepen bij te dragen. Zij maakte geen gebruik van de Brilliant Alliance fabriek, maar hadden wel relaties hadden met moederbedrijf Clover.

Scott Nova, uitvoerend directeur van Worker Rights Consortium (WRC of Consortium voor de rechten van werknemers, red.) deelt over de betaling: "Onze organisatie heeft honderden gevallen van loondiefstal in de toeleveringsketen van de kledingindustrie gedocumenteerd. Dit was de grootste diefstal - en nu het meeste achterstallige loon - die we ooit hebben gezien in een individuele kledingfabriek.’’

David Welsh, directeur van de Thaise tak van het Solidariteits Centrum, deelt mee: "Laagbetaalde kledingarbeiders die berooid door wereldwijde toeleveringsketens achterblijven is niets nieuws. Wat wel nieuw is, is dat zij hun lot niet hebben aanvaard - en uiteindelijk gerechtigheid krijgen. (...) Het is een historische zaak gezien het bedrag van de schikking en hopelijk opnieuw een model voor de wereldwijde kledingindustrie in de toekomst in termen van directe betrokkenheid van merken."

Clover heeft beloofd de betaling door Victoria’s Secret uiteindelijk aan hen terug te zullen betalen. Sycamore Partners, het moederbedrijf van Lane Byrant en Torrid, heeft niet bijgedragen aan de betaling.