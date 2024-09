Victoria's Secret herlanceert athleisure-merk VSX

Lingeriemerk Victoria's Secret heeft zijn athleisure-label VSX opnieuw gelanceerd met een nieuwe sterrencampagne met onder andere Gigi Hadid, Imaan Hammam, Paloma Elsesser en Taylor Hill.

VSX is opnieuw geïntroduceerd als een "lifestyle" -merk op het "snijvlak van performance en mode", aldus Kira Fisher, VP brand design bij VS&Co, in een persbericht.

Fisher voegde eraan toe: "De eersteklas ontwerpen maken gebruik van bodymapping en superieure stoffen die de rondingen van het vrouwelijk lichaam vieren, gecreëerd om zelfvertrouwen, ondersteuning en comfort te bieden, terwijl je je leven van dag tot nacht leidt met een stijl van de bovenste plank."

Het label wordt op de markt gebracht onder het eigen Instagram-account, @VSXOfficial, om een sportgerichte community aan te spreken en het imago te laten zien waarmee het vooruit wil.

De collectie, die online en in winkels in de VS verkrijgbaar is en op een later tijdstip internationaal wordt gelanceerd, omvat een reeks sportbeha-silhouetten met lichte ondersteuning, VSX Elevate Leggings met XDefine-performancestof en ready-to-wear kleding, waaronder trenchcoats, catsuits en t-shirts.

Victoria's Secret bereidt momenteel een terugkeer naar de catwalk voor, met een show die dit najaar zal plaatsvinden. Het langverwachte evenement zal naar verwachting een vernieuwde visie voor het label laten zien, nadat het in het verleden kritiek kreeg vanwege het gebrek aan diversiteit en de verkeerde weergave van vrouwen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.UK.