Video: StockX creëert modedocumentaire met Reese Cooper

Online marktplaats StockX en modeontwerper Reese Cooper hebben samen een modedocumentaire gemaakt. In de dertig minuten-durende video delen ze een kijkje achter de schermen bij de totstandkoming van Cooper’s dames- en herenmodecollecties. Dat meldt StockX op haar website.

De documentaire, genaamd ‘We’re Not Particularly Talented, We Just Try Hard’, toont het creatieve proces van Cooper vanuit zijn studio in Los Angeles, evenals zijn debuut tijdens New York Fashion Week en andere belangrijke momenten en beslissingen. Zo wordt onder meer duidelijk waar Cooper, eigenaar van zijn gelijknamige label en genomineerde voor het 2019 CFDA/Vogue Fashion Fund, zijn stoffen vandaan haalt, waar hij zijn denim maakt en hoe hij zijn creaties ontwerpt.

Cooper en StockX kwamen met elkaar in contact toen Cooper onderdeel werd van het influencer-programma van de online marktplaats. StockX steunde Cooper tijdens de fashion weeks in New York en Parijs. “Door onze voortdurende samenwerking werd duidelijk dat we een nieuwe generatie-artiest hadden gevonden die vanwege zijn werk een indrukwekkend verhaal kan vertellen. We zijn heel blij dat we dat verhaal met kijkers kunnen delen,” verklaart Tom Woodger, vice president of cultural marketing bij StockX.

Voor de gelegenheid stelt Cooper zijn New York Fashion Week ‘team shirt’ dat hij in de documentaire draagt, beschikbaar op StockX. Kopers kunnen op het T-shirt bieden.

De documentaire is te zien op de website van StockX.