Vier merken van zwarte ondernemers om in de gaten te houden

Gelijkheid in de mode-industrie is een van de vele doelen waar de Black Lives Matter-beweging zich voor inzet. Zo roept de 15 Percent-Pledge retailers op ten minste 15 procent (representatief voor het percentage van de zwarte bevolking in de Verenigde Staten) - van de merken en labels die eigendom zijn van zwarte mensen - te voeren en te bestellen. Hoe zit het met uw winkel? FashionUnited heeft een aantal black-owned labels verzameld die u nu al kunt bestellen.

Ashes and Soil

Ashes and Soil (Duitsland)

Het modelabel Ashes and Soil is in 2019 opgericht door Martina Offeh. Samen met ontwerper Musa Simone produceert ze "coole stukken, met een nog coolere achtergrond". Met haar mode heeft de Hamburgse ontwerpster met West-Afrikaanse roots het tot haar doel gemaakt om aandacht te vragen voor wereldwijde en sociaal-politieke kwesties. Haar huidige collectie 'Introspection' vertelt verhalen van mensen die blootstaan aan stigmatisering als gevolg van hun psychische aandoeningen. Op de jasjes van de collectie staan de verhalen van de getroffenen, die Martina Offeh persoonlijk heeft bezocht, via QR-codes die shoppers naar verhalen op de website leiden. "In de collectie weerspiegelen we de verhalen van acht mensen die mentale problemen hebben en hun ervaringen met stigmatisering en afwijzing delen. Deze collectie is opgedragen aan die mensen," zegt de ontwerper. "Wij geloven dat mode het vermogen heeft om begrip te creëren en onze benadering van het vertellen van verhalen te verbeteren. Met elk van onze collecties willen we verhalen van gemarginaliseerden vastleggen en ongehoorde stemmen laten horen. Op deze manier willen we een nieuw verhaal creëren dat een verschuiving mogelijk maakt in de manier waarop we als samenleving met elkaar omgaan - in de eerste plaats door te kijken in de wereld van degenen die vreemden voor ons zijn."

Leveranciers:The Wearness, Not just a label

Doelgroep:Vooralsnog voornamelijk vrouwen, leeftijd 25-40, modebewust, activistisch, reislustig

Kernmarkten: Tot nu toe Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Retailprijzen: Leren jassen 650-1150 euro, wollen jassen 450-900 euro, jacks 650 euro, T-shirts 49 euro , hoodies 60-75 euro, shirts 89 euro. Meer artikelen volgen dit jaar.

Beautiful Struggles

Beautiful Struggles (Duitsland/Verenigde Staten)

Het label Beautiful Struggles staat voor premium streetwear van hoge kwaliteit. Het is in 2019 opgericht door Danny Williams in Duitsland en combineert de twee werelden waarin hij is opgegroeid: Europa en Amerika.

Oprichter Danny Williams wordt beschouwd als een stijlicoon onder professionele voetballers. Hij groeide op in Duitsland met een Amerikaanse vader en een Duitse moeder en speelde professioneel voetbal. Van Karlsruhe via Freiburg en Hoenheim ging hij naar Engeland naar FC Reading en Huddersfield en uiteindelijk naar het Amerikaanse nationale voetbalelftal.

"Beautiful Struggles gaat over het overwinnen van tegenslagen en het veranderen van je kijk terwijl je met verschillende obstakels in het leven wordt geconfronteerd," zegt de ontwerper. De verschillende achtergronden van zijn ouders hebben hem soms voor uitdagingen gesteld, omdat hij te maken kreeg met vijandigheid en onwil - vooral in het professionele voetbal. Daardoor ging hij des te harder trainen om zichzelf te bewijzen. Deze momenten hebben hem laten zien dat in moeilijke momenten kracht schuilt. Voor motivatie, voor nieuwe en mooie dingen die ontdekt moeten worden door een verandering van perspectief - Beautiful Struggles, met andere woorden.

De huidige collectie, Drop 3, is geïnspireerd op Kaapstad en de contrasterende vibes van de stad en de natuur die haar omringt. De collectie omvat niet alleen tijdlozen stukken maar ook moderne, coole en sportieve statement items.

Leveranciers: Beautiful Struggles is momenteel alleen verkrijgbaar in de online shop.

Doelgroep: Unisex, leeftijd 20-45, trend georiënteerd en kwaliteitsbewust.

Retailprijzen: Overhemden rond 260 euro, broeken rond 300 euro, hoodies rond 300 euro, overhemden 300 - 500 euro

Akuko (Nigeria/Zweden)

Akuko is in 2019 opgericht door Arinze Emegoakor. Met "roots in Nigeria and feet in Sweden", is Akụkọ een kleurrijk en duurzaam (sokken)merk dat Afrikaanse verhalen vertelt door middel van mode. Vertaald betekent Akụkọ "verhaal" in de Igbo taal: elk product komt met een verhaal, en deze verhalen helpen om stereotiepe en negatieve verhalen over het Afrikaanse continent en mensen van Afrikaanse afkomst wereldwijd te verlichten en te veranderen.

Naast de kleurrijke sokken met gedurfde patronen werkt het label momenteel aan de uitbreiding van hun productassortiment. Plannen omvatten een ondergoed collectie voor alle geslachten. Akuko biedt producten van hoge kwaliteit die uniek en trendy zijn en bovendien conversatie starters. Ze zijn duurzaam gemaakt van de beste bamboe stoffen.

Doelgroep: Gen Z en Millenials die bewust kiezen waar ze hun geld aan uitgeven. Of gewoon iedereen die staat voor gelijkheid. De sokken zijn verkrijgbaar voor volwassenen en kinderen, het ondergoed voor volwassenen en tieners.

Retailprijzen:Een paar sokken kost 10 euro.

Leveranciers in Duitsland: APYA productions, contact: Beatrace Oola

IAMISIGO (Nigeria, Kenia, Ghana)

Bubu Ogisi richtte het merk Iamisigo wearable art op, gevestigd tussen Lagos, Nairobi en Accra. Haar label wordt gedragen door supermodel Naomi Campbell en een aantal andere beroemdheden, en richt zich vooral op hoe mode en textiel niet alleen de geschiedenis levend kunnen houden, maar ook informatie kunnen doorgeven voor de toekomst door ambachtelijke technieken te behouden door middel van materie. Daarbij gebruikt ze het ultieme canvas - het menselijk lichaam - voor kleding als communicatiemiddel.

"We creëren draagbare kunstwerken met onconventionele materialen en voorouderlijke textieltradities door diepgaand onderzoek met afgelegen Afrikaanse gemeenschappen in verschillende delen van het Afrikaanse continent," zegt de kunstenares, wier werken onder meer te zien zijn geweest in het Brighton Museum, het Troppen Museum in Amsterdam en het Kunstgewerbemuseum in Berlijn.

Het idee achter het label is om "de constructie van grenzen te verwijderen en verschillende ideeën samen te voegen". Ze ziet zichzelf als een "agent van verandering", en de mode als een vorm van stil protest tegen postkolonialisme en neokolonialisme. Het label is 100 procent handgemaakt en richt zich op eeuwenoude technieken met onconventionele vezels en upcyclingtechnieken.

Leveranciers: Showrooms in Lagos, Nigeria en Nairobi, Kenia. Verkrijgbaar bij Afrodor in Zürich, Noborders Shop Mumbai en Parijs, Atelier Meraki in Parijs, Studio 189 in New York.

