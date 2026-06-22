Vijf hoogtepunten van de Parijse modeweek voor mannen

Parijs - Nieuw werk van Jonathan Anderson voor Dior, de eerste mannencollectie van Sarah Burton voor Givenchy en de chicano-stijl van Willy Chavarria. Dit zijn enkele hoogtepunten van de Parijse modeweek die dinsdag begint.

Hybride mannelijkheid

Gedurende zes dagen onthullen zo'n 70 merken hun nieuwe mannencollecties voor de komende lente/zomer. De veranderingen die de sector vorig jaar opschudden, met nieuwe creatievelingen aan het roer van legendarische huizen als Chanel en Dior, lijken verleden tijd. De verwachtingen richten zich nu meer op de consolidatie van de stijl van deze ontwerpers.

De onrustige geopolitieke situatie is mogelijk zichtbaar op de catwalks. “Wanneer sociale, culturele en zelfs politieke verhoudingen complexer worden, leidt dit altijd tot een veel creatievere reactie”, legt Patrick Clark, moderedacteur van het tijdschrift GQ France, uit aan AFP.

Volgens hem is er ‘een oprechte wil bij de man om de codes en technieken, die doorgaans voorbehouden zijn aan damesmode, te bevragen en te omarmen in de herenmode’.

Het resultaat is een mode die neigt naar een ‘opkomende, meer hybride mannelijkheid’. Dit was al zichtbaar in eerdere edities, met romantischere, dandy-achtige mannelijke silhouetten.

Anderson in de schijnwerpers

Jonathan Anderson staat opnieuw in de schijnwerpers met zijn derde mannencollectie voor Dior. In januari toonde hij al een voorstel met een mix van aristocratische en punk-invloeden.

De 41-jarige Noord-Ier wordt beschouwd als een van de wonderkinderen van de mode. Hij staat bekend om zijn grenzeloze creativiteit en zou opnieuw kunnen verrassen met zijn onwaarschijnlijke combinaties.

“Ik gooi graag willekeurige ideeën op en kijk wat werkt. Het maakt me niet uit om te falen of fouten te maken. Wat ik vooral niet wil, is iets banaals creëren”, verklaarde hij onlangs aan de Franse krant Le Monde.

De show, gepland voor woensdag om 14:30 uur Parijse tijd, is vervroegd naar 9 uur 's ochtends vanwege de hittegolf die Frankrijk momenteel treft.

Naast Dior van Anderson is het andere langverwachte moment van de week de show van Louis Vuitton op dinsdag. Daar zal Pharrell Williams waarschijnlijk al zijn creativiteit inzetten voor een spectaculaire show vol sterren.

Nieuwe wind bij Givenchy en Celine

De Britse Sarah Burton presenteert haar eerste mannencollectie voor Givenchy in de categorie ‘presentatie’, bijna twee jaar na haar aanstelling.

“We zullen veel tailoring, veel 3D-kledingstukken en stukken met mouwen zien...”, voorspelt Marc Beaugé, directeur van het Franse tijdschrift L'Étiquette. Hij spreekt over de ontwerpster die bekend staat om haar meesterschap in maatkleding en het ontwerpen van de trouwjurk van Kate Middleton.

Onder de artistieke leiding van Michael Rider wordt de show van Celine een van de meest gevolgde. De Amerikaanse stylist keert terug naar het huis na een decennium in de ateliers in de jaren 2010 en presenteert zondag zijn eerste mannencollectie.

Bij Hermès, na het afscheid van Véronique Nichanian na bijna vier decennia aan het hoofd van de mannencollecties, zijn de ontwerpen van zaterdag van de hand van de studio. Dit is in afwachting van het debuut van Grace Wales Bonner in januari.

De activist Willy Chavarria

De Amerikaanse ontwerper met Mexicaanse roots, Willy Chavarria, is een naam die aan belang wint in Parijs na zijn succes in New York. Hij showt voor de vierde keer in de Franse hoofdstad.

In januari toonde hij zijn collectie vol onberispelijk maatwerk en retro-items, in een show die het midden hield tussen een film, concert en modeshow. Vorig jaar zorgde een andere presentatie voor veel ophef toen er verschillende geknielde, getatoeëerde mannen verschenen, wat deed denken aan beelden uit gevangenissen in El Salvador.

Chavarria is een uitgesproken activist en voorvechter van migranten en de LGBTQ-zaak. Hij betrekt vaak bekende zangers bij zijn shows, zoals de Colombiaan J Balvin, de Chileense Mon Laferte en de Latijns-Amerikaanse groep Santos Bravos.

Nieuwe talenten

Tussen al deze bekende merken staan ook jonge, opkomende ontwerpers. Een voorbeeld is de Belgische Meryll Rogge, artistiek directrice van het Italiaanse Marni. Zij toont haar mannencollectie in Parijs onder haar eigen gelijknamige merk. In haar voorstellen experimenteert ze met stoffen en combineert ze mannelijke en vrouwelijke codes.

De Japanner Soshi Otsuki, winnaar van de prestigieuze LVMH-prijs vorig jaar, zal waarschijnlijk zijn soepele pakken tonen, geïnspireerd op de Japanse traditie.

“De jonge generaties belichamen perfect het motto van creativiteit, authenticiteit, natuurlijkheid en persoonlijke geschiedenis” dat zij in hun collecties verwerken, stelt Patrick Clark van GQ France.

De Spaanse Sonia Carrasco met haar pakken met zichtbare naden, en het Braziliaanse merk P_Andrade, staan ook op de officiële kalender.