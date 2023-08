Vijf jaar verder: Hoe AI en milieuwaarden ‘8 by Yoox’ hebben gedefinieerd

In 2018 was het onderwerp kunstmatige intelligentie (AI) nog niet zo populair in de creatieve industrieën zoals de modewereld. Yoox was echter een van de weinige bedrijven in deze onbekende wateren. Het was in deze periode dat de Italiaanse modewinkel zijn innovatieve modemerk ‘8 by Yoox’ lanceerde, dat het onbekende aangreep en het in de naden integreerde.

We springen van 2018 naar vandaag, waar de explosie van ChatGPT en andere AI-platforms een digitale revolutie heeft ontketend en waar verschillende toepassingen van deze snel ontwikkelende technologie aan het licht worden gebracht. Het is toevallig ook het jaar waarin ‘8 by Yoox’ zijn vijfde verjaardag viert, een opmerkelijke mijlpaal in het verhaal van het merk en een mijlpaal waardoor het kan terugkijken op de ontwikkelingen die het merk hebben gekenmerkt.

Vanaf het begin is ‘8 by Yoox’ geleid door de overkoepelende filosofieën van Yoox, zoals Valentina Visconti Prasca, managing director van Yoox, opmerkte. Ze vertelt FashionUnited dat de klant altijd centraal staat bij het bedrijf. Daar voegt ze ook aan toe: “‘8 by Yoox’ is de realisatie van meer dan 20 jaar dialoog tussen ons en de klanten.”

Een datagestuurde aanpak versterkt de wens van de klant

Hoewel AI niet echt de centrale pijler van 8 by Yoox is, was het een technologie waar het merk zich parallel aan de lancering op richtte. Het heeft ook de mensen achter de schermen geholpen bij het bepalen van markttrends, het analyseren en het filteren van gegevens van Yoox door menselijke input. Hierover zei Visconti het volgende: "In de loop der jaren zijn we blijven bestuderen waar onze consumenten naar op zoek zijn en hebben we '8 by Yoox' ontwikkeld op basis van de wensen van onze klanten, terwijl we trouw blijven aan ons DNA: eigentijdse essentials met Italiaans design, veelzijdigheid en toegankelijke kwaliteit."

De uiteindelijke output van het merk varieert daarom voor elke lancering en geeft een subtiele knipoog naar de voorkeuren van de consument voor het betreffende seizoen. Het project "Tales of Africa" bijvoorbeeld, dat in april 2022 werd gelanceerd, was gewijd aan ambacht en Afrikaanse cultuur, met zes verschillende ontwerpers van het Afrikaanse continent geselecteerd om samen te werken aan het ontwerp van verschillende capsules. Het thema werd ontwikkeld rond wat het merk op dat moment 'een groeiende drang om een meer inclusief platform te creëren dat wereldwijd talent een stem geeft' noemde.

8 by Yoox, SS23 collection campaign. Credits: Yoox Net-a-Porter.

Een dergelijke missie wordt verder weerspiegeld in wie Visconti definieert als 8 by Yoox's consument, een groep die wordt samengesteld door zowel de datagestuurde aanpak als het creatief team. Visconti beschouwt deze groep uiteindelijk als de "opkomende generatie" en merkte op dat hun reactie op collecties terug te zien is in een "zeer laag retourpercentage". Ze voegde eraan toe: "Gen Z en millennials willen een band opbouwen met meer bewuste, duurzame en inclusieve merken die hun waarden delen en ondersteunen. Met 8 by Yoox werken we in deze met onze seizoenscollecties, maar ook met de speciale capsulecollecties."

Hoewel veel modemerken schijnbaar aarzelend staan tegenover de vooruitgang van AI, lijkt het voor '8 by Yoox' op dat de combinatie van waarden, gegevens en stijl de mensen erachter alleen maar sterker heeft gemaakt en dat de creativiteit van mensen kan worden gecombineerd en versterkt door het gebruik van dergelijke technologie.

Het gebruik van AI is niet exclusief voor het merk. Eind 2018 bijvoorbeeld onthulde Yoox een AI-gestuurde virtuele stylingsuite, YooxMirror. Het platform was ook gericht op jongere shoppers en stelde gebruikers in staat om de Yoox-catalogus in een interactieve omgeving te bekijken, waarbij elk kledingstuk werd gemodelleerd door een avatar die de gebruiker ook begeleidde. Yoox zei dat het zich nu concentreert op het op de markt brengen van nieuwe innovaties die de online klantervaring verder verbeteren.

Alle huismerkproducten op één lijn met duurzaamheidsprincipes tegen 2025

Een ander gebied waarin '8 by Yoox' uitblinkt is duurzaamheid, aldus Visconti. Dit is geen verrassing, aangezien Yoox zelf de reputatie heeft voor het versnellen van zijn eigen duurzame praktijken in het hele bedrijf, zoals blijkt uit het feit dat Yoox een van de eerste retailers is die gerecyclede verpakkingen introduceerde en, in 2009, een platform lanceerde gewijd aan collecties met een lage impact en duurzame kenmerken, genaamd Yooxygen.

8 by Yoox, SS23 collection campaign. Credits: Yoox Net-a-Porter, 8 by Yoox.

Visconti hoopt '8 by Yoox' deze kwaliteiten mee te geven. Ze vervolgt: "Sinds deze initiatieven zijn we bezig om duurzaamheid en ons '8 by Yoox'-label is de perfecte proeftuin voor ons. We zijn '8 by Yoox' aan het veranderen om voorrang te geven aan duurzamere materialen met behulp van de Infinity Product Guide, een uitgebreid hulpmiddel dat door Yoox Net-a-Porter is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat alle huismerkproducten zijn afgestemd op de principes van duurzaamheid en circulariteit tegen 2025."

Dergelijke inspanningen zijn al aanwezig in de recente collecties van '8 by Yoox'. Terwijl '8 by Coco Capitán' voor meer dan 80 procent bestond uit deadstock materialen of biologisch katoen, voldeed de SS23-lijn '8 by the Sea' van Yoox voor 100 procent aan de bovengenoemde richtlijn. In totaal voldeed meer dan 50 procent van de collectie aan deze principes, aldus Visconti.

En daar is het niet bij gebleven. In 2020 heeft Yoox ook 'Digital ID's' geïntegreerd in alle confectiecollecties van '8 by Yoox', waardoor klanten na aankoop toegang kregen tot informatie over de producten, evenals aanbevelingen voor verzorging en styling voor een lange levensduur. Dit, naast andere factoren, zal zich blijven ontwikkelen, merkte Visconti op, naast Yoox' algemene duurzaamheidsbeloften. "De meer dan 20 jaar aan gegevens en inzichten over onze klanten stellen ons in staat om het product af te stemmen op hun behoeften en wensen. Daarnaast voorkomen we dat er veel producten op de markt worden gebracht."

Op de vraag wat we in de nabije toekomst kunnen verwachten van '8 by Yoox', zei Visconti: "Terwijl we de collectie ontwerpen om de prioriteiten van onze klanten te weerspiegelen, denken we ook aan een lange levensduur. De nieuwe collectie combineert stukken die aantrekkelijk zijn voor wie op zoek is naar huidige trends, aangevuld met stijlen die gemaakt zijn om lang mee te gaan in elke garderobe dankzij een stijlvolle aanpak, tijdloze en elegante vormen en een goede kwaliteit stoffen."