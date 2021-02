Vijf nieuwe leden voor de Fair Wear Foundation

Vijf nieuwe merken hebben zich aangesloten bij de Fair Wear Foundation om zich in te zetten voor betere werkomstandigheden in de kledingindustrie. De modebedrijven in kwestie laten hiermee zien dat ze sociale duurzaamheid (een menswaardig productieproces verenigen met duurzaamheid, red.) hoog in het vaandel dragen. Het gaat om de herenkleding merken Atelier Munro (Amsterdam) en het Duitse Olymp, het merk Hakro dat werkkleding maakt, de damesmodemerken Wrap en Poetry London en het Zweedse schoenenmerk Icebug.

De Fair Wear Foundation streeft naar een kledingindustrie die iedereen eerlijk behandelt. De stichting werkt hiertoe samen met merken aan oplossingen zoals het rechtstreeks aankaarten van problemen op merkniveau en op de werkvloer van de fabriek. Fair Wear wil onder andere gendergeweld en discriminatie aanpakken, aangezien het leeuwendeel van de fabrieksarbeiders vrouw is. Merken en belangrijke spelers uit de modebranche zetten zich samen met Fair Wear in voor eerlijke lonen en betere arbeidsomstandigheden voor fabrieksarbeiders in de kledingindustrie. Denk bijvoorbeeld aan het garanderen van een veiligere werkplek en eerlijk betaalde banen.

De vijf nieuwe leden stemmen Alexander Kohnstamm, directeur van de Fair Wear Foundation hoopvol. “Het is goed om te zien dat kledingmerken ondanks dit extreem moeilijke jaar, sociale duurzaamheid als een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering omarmen’. ‘Het bevestigt dat er steeds meer merken zijn die de modebranche graag voorgoed willen veranderen. Omdat ze weten dat duurzame bedrijven veerkrachtiger en succesvoller zijn”, aldus Kohnstamm.