Vijf sleutelmomenten van een snikhete mannenmodeweek in Parijs

Parijs - Van een nieuwe mannelijkheid tot de controverse rond de golf van Louis Vuitton: deze Parijse mannenmodeweek staat vooral in het teken van de extreme hitte in Frankrijk.

De golf van Louis Vuitton

Pharrell Williams creëert voor zijn show, een ode aan surfen en de oceaan, een zandstrand en een gigantische kunstmatige golf.

Dit grandioze decor, maandenlang voorbereid, zorgt voor controverse door de samenloop met de hittegolf in Frankrijk.

Louis Vuitton Lente/Zomer 2027, Mannenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Op sociale media is er kritiek op de verspilling van de operatie.

LVMH, de Franse luxegigant en eigenaar van Louis Vuitton, verduidelijkt op zijn website dat het gebruikte water, geleverd door het Parijse waterbedrijf, “via een gesloten circuit opnieuw in het rioleringsnetwerk wordt geïnjecteerd”.

Voorafgaand aan het evenement is er al kritiek op Williams. Studenten in de universiteitswijk in het zuiden van Parijs, de locatie van de show, ondervinden veel hinder van de voorbereidingen.

De locatie is al eerder geprivatiseerd door het Spaanse merk Loewe. Dit merk is ook eigendom van LVMH, het conglomeraat onder leiding van miljardair Bernard Arnault.

“Mannelijkheid opnieuw uitvinden”

Transparantie, lingerie-invloeden en zeer korte shorts. Diverse merken presenteren collecties met een duidelijke vrouwelijke invloed. Voorbeelden zijn het Belgische Dries Van Noten, met sensuele silhouetten in nude- en aquatinten, en het Franse Egonlab met lingerie-achtige sets.

Dries Van Noten Lente/Zomer 2027, Mannenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

“Een bevestiging van de kruisbestuiving tussen de mannelijke en vrouwelijke garderobe”, aldus Patrick Clark, moderedacteur bij GQ France.

De ontwerpers gebruiken zijde, satijn en transparante stoffen voor vloeiende en sensuele ontwerpen. Een manier om ‘de mannelijkheid opnieuw uit te vinden’, voegt Clark toe.

De collectie van Jonathan Anderson voor Dior is een ander duidelijk voorbeeld. Vooral zijn soepelvallende pakken van zeer lichte, bijna transparante stoffen vallen op.

Dior Men Lente/Zomer 2027, Mannenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Dries Van Noten Mannenmode Lente/Zomer 2027 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries Van Noten Mannenmode Lente/Zomer 2027 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries Van Noten Mannenmode Lente/Zomer 2027 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Traditioneel accentueren pakken de kenmerken van een ideaal, sterk mannelijk lichaam en weerspiegelen ze de rol van de man in de maatschappij. Door de integratie van zijde, gaas en andere lichte materialen ‘doorbreekt Anderson de codes van het mannelijke en vrouwelijke’, aldus de journalist.

Inspiratie: pyjama's

Een andere manier om codes te doorbreken is de introductie van onverwachte referenties, zoals de pyjama. Dit is een trend die al in eerdere seizoenen zichtbaar was.

Bij Dior verlengt Anderson deze nachtkleding tot op de knie, waardoor een soort tuniek ontstaat. Hij presenteert ook sets die lijken op tweedelige pyjama's van een dikkere, uniform-achtige stof. Deze zijn uitgevoerd in kaki, blauw en beige, met een zwarte kraag en biezen.

De Britse Sarah Burton laat zich voor haar eerste mannencollectie bij Givenchy ook inspireren door de pyjama. Ze ontwerpt een tweedelige set met knopen in een beige en blauwe ruit, gecombineerd met een elegante jas die met dezelfde stof is gevoerd.

Givenchy Lente/Zomer 2027, Mannenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

“We kunnen spreken van een pyjama-effect, maar dan wel een zeer verfijnde, luxe variant. Het draait om lichtheid, transparantie en laagjes”, aldus Alice Feillard, inkoopdirectrice herenmode bij Galeries Lafayette.

Overal waterpistolen en waaiers

De hittegolf beïnvloedt het programma van de modeweek. Zowel ontwerpers als toeschouwers moeten op zoek naar oplossingen tegen de warmte.

Bij diverse shows worden waaiers uitgedeeld. Sommige in de vorm van een hart, zoals bij het Institut Français de la Mode, en andere gepersonaliseerd met de naam van de gast, zoals bij Dior.

Het Franse Egonlab is origineler: zij geven waterpistolen aan de aanwezigen. Aan het einde van de show besproeit de organisatie het publiek.

Egonlab Lente/Zomer 2027, Mannenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Egonlab. Mannenmode Lente/Zomer 2027 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Egonlab. Mannenmode Lente/Zomer 2027 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Meer leer

De aanwezigheid van leer is dit seizoen sterker.

Louis Vuitton presenteert leren broeken in donkere tinten, gecombineerd met een bijpassend jack. Bij Dior is het leer eerder camelkleurig. Saint Laurent gebruikt het materiaal voor onberispelijke beige pakken en de Spaanse Sonia Carrasco toont bruinleren bermuda's.

Bij Givenchy presenteert Burton een reeks trainingspakken volledig van leer. Deze zijn uitgevoerd in intense kleuren als blauw, fuchsia en geel.

Givenchy Mannenmode Lente/Zomer 2027 leren trainingspakken Sarah Burton Credits: ©Launchmetrics/spotlight

“Leer wordt soepeler en geeft een gevoel van ‘flexibiliteit, vloeibaarheid, lichtheid, bijna als boter’,” aldus Feillard. Ze merkt op dat dit soort kledingstukken erg goed verkopen.

System Mannenmode Lente/Zomer 2027, hittegolf, parijs, zon, Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Magliano Spring Summer 2027, Menswear Credits: ©Launchmetrics/spotlight