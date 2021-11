Vijf SS23-lingerietrends gespot op Interfilière Paris

De vakbeurs Interfilière werd van 3 tot en met 6 september in Parijs gehouden. Met de shows Riviera, Exposed en Interfilière Paris werden de belangrijkste trends op het gebied van lingerie, sportkleding en badmode voor het seizoen SS23 gepresenteerd. Van kleuren en prints tot versieringen en stoffen, FashionUnited geeft een overzicht van de vijf belangrijkste lingerietrends voor het seizoen lente-zomer 2023. De belangrijkste conclusie? Een behoefte aan welzijn en optimisme, of het nu gaat om bewuste keuzes, comfortabele kledingstukken of kleurrijke tinten.

Op zoek naar comfort

Ondanks een terugkeer naar formele opties na de pandemie, lijkt comfort nog steeds een belangrijke trend. Denk aan stukken die praktisch en gemakkelijk te dragen zijn en er toch elegant en verzorgd uitzien - bijvoorbeeld rekbare breisels, fluwelen stoffen, polar fleece voor loungewear en feel-good materialen die zacht en flexibel zijn. Nieuwe thuiswerkgewoonten en dagelijkse yoga-, pilates- en meditatieroutines hebben bijgedragen aan deze groeiende trend die vrouwelijkheid met welzijn combineert.

Beeld: Interfilière Paris

Behoefte aan kleuren en gewaagde prints

In de lente en zomer van 2022 zien we al felle kleuren in de mode, maar het volgende seizoen brengt ook levendige tinten naar lingerie en badmode. Borduursels worden geüpdatet met onverwachte kleurenpaletten en patronen - we zien geometrische vormen, neon-brights, oversized bloemen en gedurfde kleurencombinaties die de gemoederen opvrolijken. Veel gestreepte en gekleurde stoffen doen hun intrede, samen met handgeschetste details en street art prints. Of het nu gaat om loungesets, pyjama's of lingeriestukken, we zien een hang naar positiviteit, enthousiasme en speelsheid.

Een gevoel van nostalgie

Vintage stoffen en retro prints krijgen een update voor SS23: we kijken naar meer lichtgewicht en zachtere versies van traditionele stoffen zoals gehaakt kant. Klassieke vintage stijlen worden opnieuw onder de loep genomen om de consument aan te spreken die behoefte heeft aan beproefde klassiekers die nog steeds een modern belang hebben. Wat prints en patronen betreft, lopen gingham en polkadots voorop, gevolgd door kleine bloemetjes en combinaties in pastels. Donkere tinten en diep rood dragen ook bij aan dit vintage enthousiasme, evenals kant dat zorgt voor verleidelijk drama.

Beeld: Interfilière Paris

Een duurzame aanpak

We zullen in de lente en zomer van 2023 steeds meer milieuvriendelijke en duurzame alternatieven zien in lingerie, badmode en loungebroeken. Hoewel het met uitdagingen gepaard gaat - het creëren van een aanpasbare en veelzijdige garderobe die ethisch verantwoord is - zal een focus op comfort en kwaliteit helpen om de trend te laten voortduren. Er worden eco-gecertificeerde stoffen en gerecyclede materialen gebruikt, traceerbaarheid wordt alomtegenwoordig en waterbesparende methodes zijn noodzakelijk. Wat ontwerpen betreft, vertaalt de trend zich in essentiële, lichtgewicht breisels, katoenen kant en multifunctionele stukken die de tand des tijds doorstaan. Het doel is om verspilling te voorkomen, daarom is het opbouwen van een basisgarderobe voor lingerie en loungewear die foolproof is en bestand tegen seizoentrends de sleutel. Dit werd benadrukt door het 'Indonesian Project' van Interfilière, dat een circulaire collectie van prototypes presenteerde die door Indonesische partners waren gemaakt. Een mix van stijl en modieuze stoffen, ja, maar altijd met een bewuste blik.

Beeld: Interfilière Paris

Liefde voor texturen

Voor de lente-zomer van 2023 ligt de focus ook op stoffen. Of het nu metallic materialen zijn die glans toevoegen - denk aan lurex en gelamineerde jacquards - of uitsnijdingen en 3D-effecten, texturen worden een integraal onderdeel van de trends waar we naar kijken. Breisels worden verfraaid om te schitteren, patronen worden buiten de naden gedrukt, veters komen in tweekleurige paletten en geborduurde, gehaakte effecten zijn populair. Deze liefde voor textuur was te zien bij exposant Maglificio Ripa, die een nieuwe iriserende vezel presenteerde die het licht en de nuances in de garens weerkaatst voor een opvallend effect. Gewafelde, geplooide, gekreukelde of met laser gesneden stoffen zijn er in nieuwe varianten die de aandacht trekken.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.