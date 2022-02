Vijf street style accessoire trends gespot tijdens Kopenhagen Fashion Week

Fashionista's en modeprofessionals die de Kopenhagen Fashion Week FW22 bijwoonden, bewezen dat de catwalk niet de enige plek is om nieuwe accessoiretrends te spotten. Te zien bij de aanwezigen: winterlaarzen, bivakmutsen en capuchons, western riemen, piepkleine handtasjes en vooral knalkleur accessoires in felle of neon tinten. Vijf accessoire trends die we het hele fw22-seizoen zullen blijven zien.

Knalkleuren

Schoenen, sjaals, handschoenen en zelfs oorbellen in felle en neonkleuren die meestal werden gebruikt om een outfit in neutrale schakeringen een accent te geven.

Winterlaarzen

Winterlaarzen waren zowel op als naast de catwalks te zien tijdens CFW. Van skischoenen, moon boots en rubberlaarzen tot sportieve modellen met allerhande plateauzolen. Een aanwezige stylede een rubberlaars van Valentino met verschillende outfits.

Bivakmutsen en capuchons

Sinds het viraal ging op Tiktok, zijn bivakmutsen zowel op de grote internationale catwalks als op straat te zien. Het is ijskoud in Scandinavie begin februari, dus aanwezigen zijn goed ingepakt, maar nog steeds stijlvol, met zowel fijn- als grofgebreide capuchons en bivakmutsen.

Piepkleine handtasjes

Het is een trend die zowel op als naast de catwalks te zien was de afgelopen seizoenen; de kleine handtas was overal onder de CFW aanwezigen, door sommigen als onpraktisch beschouwd, bewezen de Scandinavische fashionista's dat wanneer je alleen een telefoon bij je moet dragen, een kleine tas ruim voldoende is.

Western riemen

Wat de riemen betreft was western met studs en andere versieringen de stijl du jour, gebruikt om de taille aan te snoeren in allerlei stijlen en zowel te combineren met een pak als met een regenjas.