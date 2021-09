Vijf trends uit 2021 die viraal gingen

Sociale media zijn een eindeloze, toegankelijke bron van inspiratie, en dragen elk seizoen bij aan de opkomst van modetrends die op allerlei verschillende platforms viraal worden. FashionUnited heeft zich beperkt tot vijf belangrijke trends die onlangs de branche in hun greep hadden. Wat ze gemeen hebben? Ze verschenen alle vijf tijdens de lockdown van vorig jaar op sociale media – hoofdzakelijk op TikTok – en hebben inmiddels cultstatus bereikt in veel garderobes.

Y2K

Trends uit de vroege jaren 2000 zijn talrijk: jeans met lage taille, micro-tasjes, felle kleuren en smalle zonnebrillen – ze zijn weer helemaal terug van weggeweest. Door Gen Z’ers populair gemaakt, is deze trend nu iets subversiever en moderner – met iconische ontwerpen uit het begin van het millennium gemengd met hedendaagse details. Zo zien we tops en broeken met uitsnijdingen en randen met ruches, en outfits die de technologische obsessie met futuristische inspiratie combineren. Gen Z’ers kijken naar wat in de mode was toen ze jong waren en brengen belangrijke looks en items weer onder de aandacht. De trend hangt ook nauw samen met de opkomst van vintage en gedragen mode; daardoor kunnen consumenten deze stijl uit de vroege jaren 2000 gemakkelijk dragen zonder te veel te moeten uitgeven, en is het bovendien ook duurzaam.

De ‘Nap’-jurk

Een geheel andere optie is de ‘nap’-jurk of smokjurk, een lijn jurken ontworpen door Hill House Home, waarvan we nu veel verschillende varianten vinden bij diverse retailers. Oorspronkelijk uitgevoerd als halflange jurk, bevat deze een gesmokt lijfje, mouwen met ruches en een rok met stroken – een luchtige en comfortabele keuze voor ieder moment van de dag. Het is een gemakkelijke stijl die deze zomer enorm populair werd en is uitgevoerd in ontelbaar veel kleuren, motieven en lengtes, van een witte mini-versie tot een lange variant met bloemenprint. Hij is geschikt voor alle leeftijden en biedt klanten een luchtige stijl waar ze lekker in kunnen ontspannen terwijl ze er goed gekleed bijlopen.

Crocs

Volgens The Sole Supplier is de vraag naar Crocs sinds 2020 met 210 procent gestegen. Daarmee staat het schoenenmerk volop in de belangstelling, ook bij ontwerpers en beroemdheden. De muzikale directeur van de Oscars dit jaar, Questlove, droeg een opvallend gouden paar naar de Academy Awards, Justin Bieber en Jaden Smith werden er op straat mee gespot en Balenciaga werkte samen met Crocs aan een speciale collectie. Hun nieuwste succes? Een roze paar van Nicki Minaj. Crocs zijn ook bijzonder succesvol geworden tijdens de lockdown – ze kwamen met een comfortabele en eenvoudige versie om in te loungen en boodschappen mee te doen. Ze zijn echter nog steeds populair en dat lijken ze voorlopig te blijven.

Felgekleurde ruiten

We zagen retro ruiten op de catwalk en bij veel merken, van de kleurrijke midi-rok van Prada tot de pluche sjaal van Acne Studio. De regenboogkleurige ruiten van Ganni hebben sociale media overgenomen, alsook de stukken met motief van Baum Und Pferdgarten. Ze bieden een moderne variatie op de traditionele Schotse ruit en verschijnen op oversized broeken en aangerimpelde blouses, en vrolijken ieder kledingstuk op. De trend begon afgelopen herfst en liet zich naadloos vertalen naar het voorjaar met lichte tops en tops met dunne bandjes.

Combi-sets

Combi-sets werden populair tijdens door de lockdown en het comfort die ze bieden. In 2020 gingen combi-sets viraal, en de belangstelling ervoor zet door. Google onthulde dat zoekopdrachten naar ‘loungekledingsets’ sinds maart van vorig jaar met 223 procent zijn gestegen. Ze blijven gewild in 2021: ze zijn comfortabel met een gestroomlijnd silhouet dat de overgang van de bank naar een avondje uit gemakkelijk maakt. Ze zijn goed te combineren met hakken en een blazer, veelzijdig en kunnen eindeloos gecombineerd worden.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Wendela van den Broek.