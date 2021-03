Vijf trendsetter labels voor herfst/winter 2021

Aangezien er wegens de pandemie geen fysieke vakbeurzen meer kunnen plaatsvinden, is het moeilijker dan ooit om nieuwe labels te vinden. Het aanbod is onoverzichtelijk en de beursvloer is moeilijk te vervangen in een virtuele ruimte. Iedereen hoopt natuurlijk nog steeds dat mode binnenkort weer met alle zintuigen beleefd kan worden, maar tot die tijd heeft FashionUnited een overzicht gemaakt van labels om in de gaten te houden voor FW21.

Suicoke

Het Japanse schoenenmerk Suicoke wordt verkocht in 130 groothandels en winkels wereldwijd. Met zijn simplistische en antibacteriële ontwerp valt het sandalenlabel goed in de smaak.

Suicoke staat bekend om zijn samenwerkingen en visueel gedijt het op Japans minimalisme en gorpcore, een outerwear/urbanwear stijl. Recente collabs zijn onder meer een samenwerking met het Italiaanse merk Marsèll, dat gespecialiseerd is in handgemaakte lederen accessoires, als ook schoenen met Vibram en een samenwerking met Dr. Martens die onlangs is uitgebracht.

Detailhandel: In België is Suicoke onder andere verkrijgbaar bij Hunting and Collecting en Vier. In Nederland is Suicoke te koop bij Bin In Japan, Maha, Oallery, Solebox en Traderspop. Het agentschap voor de Benelux is SlamJan, die verantwoordelijk is voor heel Europa. "Het is belangrijk voor ons dat retailers ons niet alleen kiezen omdat we op dit moment trendy zijn. In plaats daarvan hechten we er waarde aan dat de retailer gelooft in de sandalencategorie," vertelde Pasi aan Textilwirtschaft in een interview.

Prijzen: De detailhandelsprijzen van de sandalen variëren van ongeveer 100 tot 300 euro.

Melampo

Melampo is een eigentijds label uit Italië met vrouwelijke, romantische ontwerpen met prints, ruches en grote kragen. Alle collecties worden in Italië in het familiebedrijf vervaardigd, en het hele proces van creatie tot realisatie van elk kledingstuk wordt persoonlijk gevolgd door de twee ontwerpers. Alle stukken worden op bestelling gemaakt: om overproductie te voorkomen, worden alleen de bestelde kledingstukken gemaakt. De meeste stukken zijn gemaakt van geüpcyclede stoffen die in voorraad zijn van vorige seizoenen.

Detailhandel : Melampo wordt op dit moment alleen in Italië verkocht bij Rinascente, in Moskou bij Noblesnoble, en bij verschillende detailhandelaars in Japan.

Prijzen: De detailhandelsprijzen variëren van 70 euro voor accessoires en 150 euro tot 800 euro voor kleding.

Blanche

Het duurzame label Blanche staat voor duurzame denim en een typische Kopenhaagse streetstyle, die het label zelf omschrijft als de "sweet spot tussen meisjesachtige speelsheid en zorgeloze coolness". De hele productie is zo opgezet dat eerlijke arbeidsomstandigheden heersen, de transportroutes zo kort mogelijk worden gehouden, de producenten beschikken over innovatieve waterrecyclinginstallaties en het geloosde water strikt wordt gedocumenteerd. Natuurlijke kleurstoffen en lasertechnieken worden gebruikt om een ‘Acid’-effect te bereiken - zonder de ‘Acid’-looks van de jaren '80 te kopiëren.

Detailhandel: Blanche is in Nederland onder andere Tenue de Nimes, Modehuis Blok, CP113 en Fabriq. In België is Blanche te verkrijgen bij MOODS, PAND 1 en Poggibonis. Onlline is Blanche ook te koop bij Zalando. Blanche wordt in Nederland door New Market vertegenwoordigd.

Prijzen: De detailhandelsprijzen beginnen bij 79 euro voor T-shirts, met jeans rond 189 euro. Jurken en blazers kosten tot 500 euro.

FashionUnited heeft Nederlandse verkoopinformatie opgevraagd bij onderstaande merken. Waar nodig, zal dit worden toegevoegd .

Alessandro Enriquez

Alessandro Enriquez is afkomstig uit Sicilië en studeerde aan het Central Saint Martins College in Londen en het Istituto Marangoni in Milaan. Het label is gevestigd in Milaan en brengt Italiaanse joie de vivre in de garderobes: statement prints, vooral hartjes, zijn zijn handelsmerk. De FW21-collectie, die zowel heren- als dameskleding omvat, is geïnspireerd op Il Gattopardo van Luchino Visconti, cinema, dans en Sicilië.

Detailhandel: In Nederland en België is Alessandro Enriquez tot nu toe verkrijgbaar bij Yoox en op zijn eigen website, www.alessandroenriquez.com .

Prijzen: De detailhandelsprijzen beginnen bij 80 euro voor T-shirts, 150 euro voor broeken en 350 euro voor jassen.

Local Heroes

Local Heroes is een label uit Warschau met bijna 300.000 volgers op Instagram, waaronder Rihanna. Het merk voert zowel heren- als dameskleding en richt zich tot een jong publiek dat op zoek is naar een eigentijdse streetwear-look.

Detailhandel: Local Heroes is online verkrijgbaar bij Asos en Urban Outfitters.

Prijzen: De verkoopprijzen zijn vanaf 46 euro voor T-shirts, joggingbroeken en hoodies kosten rond de 90 euro.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

