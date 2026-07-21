Viktor&Rolf begeleidt modestudenten van Istituto Marangoni Paris

Istituto Marangoni Paris formaliseert een omvangrijke samenwerking met het Nederlandse modehuis Viktor&Rolf voor het academisch jaar 2026-2027. Dit meeslepende mentorschap, in de vorm van een gestructureerd ‘Industry Project’, verbindt jong talent met de strategische en conceptuele realiteit van een toonaangevend wereldwijd luxemerk.

In een tijd waarin de mode-industrie reflecteert op nieuwe presentatievormen en de waarde van pure creativiteit, versterken modescholen hun samenwerkingen met kopstukken uit de sector. Istituto Marangoni Paris maakt een statement door het mentorschap van de lichting Fashion Design (jaar 2026-2027) toe te vertrouwen aan de Nederlandse ontwerpers Viktor Horsting en Rolf Snoeren, oprichters van het modehuis Viktor&Rolf.

Deze samenwerking, gepresenteerd in Parijs in juli 2026, overstijgt het academische kader. Het plaatst studenten midden in een concrete praktijkcase: het ontwikkelen van de toekomstvisie voor de dames prêt-à-portercollectie voor lente/zomer 2028 van het merk.

Viktor&Rolf HC FW26 Credits: SGP Italia_Stefano Guidani 2

Een volledige briefing: van prototype tot presentatieconcept

Het programma vereist een volledige onderdompeling in het conceptuele en theatrale universum van het modehuis. Het merk staat bekend om zijn spraakmakende shows, van ‘Russian Doll’ (1999) tot ‘Late Stage Capitalism Waltz’ (2023) en recenter ‘Diamond Kite’ (Couture Lente/Zomer 26).

Om het Nederlandse duo te overtuigen, moeten de studenten een sterke artistieke visie voor de Lente/Zomer 28-collectie ontwikkelen. Deze visie moet concreet vertaald worden in de realisatie van drie belangrijke silhouetten. De opdracht omvat ook de creatie van gedrukte en digitale lookbooks en het ontwerp van een innovatief presentatieformat voor Paris Fashion Week, met als doel de traditionele modeshow te vernieuwen.

De aftrap vindt plaats in november op de Parijse campus tijdens een exclusieve masterclass door Viktor Horsting en Rolf Snoeren. Gedurende het traject wordt het werk begeleid via twee online feedbacksessies met de ontwerpstudio van Viktor&Rolf. Het project wordt afgesloten met een eindpresentatie in Parijs voor de directie en vertegenwoordigers van het modehuis.

Viktor&Rolf HC FW26 Credits: SGP Italia_Stefano Guidani

Professionele resultaten en carrièremogelijkheden

Naast de opleiding vormt dit project een meetbare professionele springplank voor de studenten. Het modehuis heeft zich gecommitteerd aan verschillende strategische kansen voor integratie op de arbeidsmarkt:

Een stage in Amsterdam

De winnaar van het project krijgt een stageplaats binnen de ontwerpstudio voor Prêt-à-Porter & Bruidsmode (RTW Bridal Design) op het hoofdkantoor van Viktor&Rolf in Amsterdam.

Praktijkervaring vanaf oktober

Twee tot drie geselecteerde studenten zullen achter de schermen van de Prêt-à-Porter Lente/Zomer 2027 showroom in Parijs werken als ‘dressers’.

Exclusieve culturele toegang

Alle deelnemers krijgen exclusieve toegang tot de volgende grote couture-tentoonstelling gewijd aan Viktor&Rolf in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs.

“Deze samenwerking weerspiegelt de toewijding van Istituto Marangoni Paris om sterke banden te smeden met belangrijke spelers in de industrie. Naast de academische dimensie creëert het project een betekenisvolle dialoog tussen onderwijs en creatieve praktijk. Het biedt studenten de kans om direct in aanraking te komen met de visie van Viktor&Rolf, terwijl ze de toekomst van prêt-à-porter verkennen.”, aldus Valérie Berdah-Levy, algemeen directrice van Istituto Marangoni Frankrijk.

VIKTOR&ROLF x Istituto Marangoni Credits: VIKTOR & ROLF

De zakelijke uitdaging: de overdracht van een hybride en winstgevend model

Het in 1993 opgerichte modehuis Viktor&Rolf belichaamt een uniek economisch model in het luxelandschap. Als pionier in experimentele en conceptuele mode heeft het zijn intellectuele prestige weten om te zetten in wereldwijd commercieel succes. Dit is met name te danken aan de samenwerking met L'Oréal voor de parfumlijn Flowerbomb (gelanceerd in 2005), de bruidslijnen en de internationale aanwezigheid in musea (Kunsthal Rotterdam, Kunsthalle München in 2024, High Museum of Art in Atlanta in 2025-2026).

Door zijn studenten toe te vertrouwen aan dit atypische duo, maakt Istituto Marangoni Paris een zeer pragmatische keuze. Het gaat niet langer alleen om het opleiden van stylisten. Het doel is om ontwerpers te vormen en toerusten die compromisloze artistieke durf kunnen combineren met de beheersing van de industrialisatie- en imago-eisen van de markt.