Virtuele influencer Esther Olofsson verkoopt fysieke kledingstukken op The Next Closet

Resale platform The Next Closet werkt samen met Esther Olofsson - de eerste digitale influencer van Nederland. Olofsson, die ‘van bits en bytes door het Rotterdamse communicatiebureau RAUWCC is gemaakt’ verkoopt meer dan honderd fysieke kledingstukken en accessoires op het online modeplatform.

De fysieke kledingkast van een virtuele influencer

De kast van de Rotterdamse Esther is onder meer samengesteld op basis van data over merken die bij haar volgers aansluiten, zo vertelt Suzanne Kats, Chief Commercial Officer bij The Next Closet. In de kast van Olofsson zijn onder andere afgeprijsde Prada- en Louis Vuitton tassen te vinden, net zoals opvallende sneakers en grote pareloorbellen. Het voordeligste item kost momenteel 32 euro en het duurste item kost 1687 euro. De samenwerking met virtuele influencers is voor The Next Closet een onderdeel van de bredere strategie waarbij samen wordt gewerkt met influencers die zich bezig houden met innovatie in de industrie, zo vertelt Kats. Daarom werkt The Next Closet ook samen met Inez Naomi, modeontwerper en oprichter van het upcycled label Versatile en Enso, een label van twee vrouwen die vintage mannenkleding omvormen tot items voor dames.

Beeld via: The Next Closet

Kats licht de strategie achter het werken met (digitale) influencers verder toe: “Bij The Next Closet zien we dat vrouwen, meer nog dan door merken, geïnspireerd worden door andere vrouwen met een interessant verhaal en een unieke eigen stijl. Daarom zoeken we altijd de samenwerking met tastemakers met een mooie kast en een sterke persoonlijkheid. Zij verkopen bij ons hun items en cureren de items die ze anderen aan zouden raden. Dat heeft Esther ook gedaan, met haar (en haar team) hebben we een prachtige kast samengesteld die helemaal aansluit bij de virtuele casual cool persoonlijkheid van Esther.”

Deze maand had Esther in samenwerking met The Next Closet een pop-up bij De Wasserij in Rotterdam, een incubator voor innovatie in fashion.

The Next Closet is een Nederlandse pionier in tweedehands designerkleding en maakt het sinds 2013 mogelijk om via een online marktplaats tweedehands designermode te (ver) kopen.