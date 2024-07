Vive La Vida: Tessa Koops’ SS25 collectie

Met het thema "Vive La Vida" brengt Tessa Koops in haar nieuwe SS25 collectie een ode aan de iconische kunst van Frida Kahlo, een viering van kleur, print en vrijheid van expressie. FashionUnited ging in gesprek met Koops, die haar inspiratie, kleurenpalet en essentie van SS25 deelde.

Credits: Tessa Koops

Creatieve visie en thema: Vive La Vida

De SS25 collectie van Tessa Koops is een levendige interpretatie van de rijke artistieke nalatenschap van Frida Kahlo. "Vive La Vida" weerspiegelt niet alleen de levendige schilderijen van Kahlo, maar ook de essentie van vrijheid om te zijn wie je wilt zijn. Het draait om het spelen met vrouwelijkheid, de vreugde van dress-upmomenten, en het streven naar schoonheid zoals een vaas die pas echt schittert met verse bloemen. Deze collectie nodigt de drager uit om haar ware zelf te omarmen met gedurfde en artistieke expressie.

Reizen en Mexicaanse invloeden

De inspiratie voor deze collectie komt voort uit de persoonlijke reizen van Tessa Koops, met name naar Mexico en de bruisende stad Mexico-Stad. De invloed van Frida Kahlo is duidelijk aanwezig in de rijke kleuren en prints, terwijl het comfort van reizen en de praktische elegantie van reiskleding centraal staan. Denk aan showstoppers die zowel comfortabel als opvallend zijn, kleding die complimenten oogst door originaliteit en stijl. Het zomerse gevoel, vakantieherinneringen, en de levendigheid van eten, fruit, groenten en bloemen zijn subtiel verweven in elk ontwerp.

Credits: Tessa Koops

Credits: Tessa Koops

De zelfbewuste vrouw

De klant van Tessa Koops is de moedige en visionaire koper die verder kijkt dan de standaard khaki, zand en beige tonen. Deze collectie is ontworpen voor diegenen die hun winkels willen vullen met prachtige jurken en outfits voor speciale gelegenheden, of gewoon om zich mooi en artistiek te voelen. Het is voor de vrouw die haar innerlijke en uiterlijke schoonheid wil benadrukken met elegante, kleurrijke kledingstukken. Deze zelfbewuste dames kiezen voor expressieve mode die hun persoonlijke stijl en passie voor kleur en print weerspiegelt.

Een explosie van levendigheid

De SS25 collectie introduceert een palet van sprankelende kleuren geinspireerd op fruitsoorten als framboos, kiwi, perzik, mango, en groenten als artisjok, courgette, en aubergine. Maar ook bevatten de stijlen klassiek zwart en wit, die zorgen voor mooi contrast. De gebruikte materialen omvatten de bekende glanzende viscose jersey en soepelvallende chiffons, met de toevoeging van een nieuwe zomer tweed in een breisel.

De toekomst van Tessa Koops

Het komende jaar brengt spannende innovaties voor Tessa Koops, waaronder nieuwe breisels uit Italië. Denk aan grove ajour breisels met lurex draad verwerkt in katoen en acryl blends. Deze comfortabele en duurzame stukken zoals truien, tunieks en gebreide kimono's zijn multifunctioneel en perfect voor diverse gelegenheden – van chique vakantiebestemmingen tot bohemien stranddagen.

Credits: Tessa Koops

Credits: Tessa Koops

Open huis studio Tessa Koops Herenstraat 15C, Amsterdam

Zondag 7 juli van 11:00 tot 17:00

RVSP info@tessakoops.com

Met de SS25 collectie nodigt Tessa Koops ons uit om het leven te vieren met kleurrijke, expressieve en stijlvolle kleding die je in staat zet jezelf te zijn. Bereid je voor op een seizoen vol modieuze ontdekkingen en creatieve vrijheid.