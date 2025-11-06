Voor SS26: Denim looks die verder gaan dan de basic jeans

Tijdens de presentatie van Jonathan Andersons debuutcollectie voor Dior Lente/Zomer 2026 waren de 74 betoverende looks zo overweldigend dat de subtiele denim minirokjes en blouses met strikkraag bijna onopgemerkt bleven. Toch waren ze er. Het bewijs dat Anderson, net als verschillende ontwerpers dit seizoen, denim omarmt als een rijke, expressieve stof die zijn oorsprong in de klassieke jeans overstijgt. De wassingen en afwerkingen waren zeer divers, van diep indigo tot gebleekte en gekleurde varianten, en van distressed effecten tot deconstructie en patchwork. Hier zijn tien voorbeelden uit het SS26-seizoen.

Marques’ Almeida SS26

Credits: Marques’ Almeida SS26 ©Launchmetrics/spotlight

Look 33: een cropped korsettop, een jeans met cargozakken en een maxi-laag met ceintuur, alles in stonewashed blauwe denim.

Andersson Bell SS26

Credits: Andersson Bell SS26 ©Launchmetrics/spotlight

Look 95: drie gelaagde slipdresses onder een afgeknipte en gerafelde jeans, met denim inzetstukken onder de knie.

FDMTL SS26

Credits: FDMTL SS26 ©Launchmetrics/spotlight

Look 51: een overhemd in een patchwork van gewassen denimstukken in Japanse stijl, met een verborgen knoopsluiting en klepzakken, en een distressed jasje gedragen als rok.

Han SS26

Credits: Han SS26 ©Launchmetrics/spotlight

Look 15: een cropped denim jasje in een lichtblauwe wassing met een gestencild logo en een bijpassende short.

Aknvas SS26

Credits: Aknvas SS26 ©Launchmetrics/spotlight

Look 6: een lichtblauwe denim jurk met korset, met paniers vastgemaakt met gekruiste veters en bijpassende dijhoge laarzen.

Orefice SS26

Credits: Orefice SS26 ©Launchmetrics/spotlight

Look 1: een lang jasje van gewassen en distressed lichtblauwe denim met een opstaande kraag en een bijpassende short tot onder de knie met een geplooide voorkant.

Phillip Lim SS26

Credits: Phillip Lim SS26 ©Launchmetrics/spotlight

Look 16: een kraagloos jasje met een getailleerde pasvorm en peplum in witgewassen, lichtblauwe denim met vier zakken, en een bijpassende rok met asymmetrische zoom en zakken in een donkerdere wassing.

Sacai SS26

Credits: Sacai SS26 ©Launchmetrics/spotlight

Look 25: een jasje met patches van medium blauw gewassen denim en inzetstukken van wit canvas met gerafelde randen, en een bijpassende ballonrok gemaakt van een spijkerbroek.

MSML SS26

Credits: MSML SS26

Look 41: een losvallend pilotenpak van donkere denim met een rits in het midden, vier zakdetails en een riem.

Ahluwalia SS26

Credits: Ahluwalia SS26 ©Launchmetrics/spotlight

Look 19: een jurk in lichtblauwe stonewash met een split, een geknoopte taille en asymmetrische knopen.