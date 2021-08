Voorjaar/Zomer 2022 mannenmode vanaf de catwalk

Trendstop presenteert aan lezers van FashionUnited een eerste kijkje naar de nieuwe mannenmodetrends die de catwalks in Voorjaar Zomer 2022 sieren.

Ontwerpers heroverwegen de regels van klassieke mannenmode en experimenteren met proportie, structuur, nieuwe voorkeuren van de consument en opvattingen over identiteit. Buitenmaatse kledingstukken en lagen bieden een nieuwe benadering tot silhouetten en vorm, met gebruik van allesbepalende duurzaamheidsconcepten. Ondertussen benadrukken de reacties van ontwerpers op vragen rond moderne mannelijkheid de voortdurende vervaging van grenzen tussen de geslachten in de mode.

Nieuwe Proporties

Het spelen met proporties benadrukt de evolutie van de opgeblazen silhouetten van Herfst/Winter tot in het Voorjaar/Zomer seizoen. Buitenmaatse pasvormen en losvallende stukken zijn uitgevoerd in lichte stoffen en creëren daarmee zachte opbollende effecten die zowel knus als verkoelend zijn. Ruimvallende, casual vormen worden toegepast op denim, combi-sets en breisels, met jurk-achtige snitten die verwijzen naar de opkomst van gendervrije kleding voor mannen.

Reststof Lagen

Het gebruik reststoffen is een actueel thema voor ontwerpers en consumenten en lagen spelen een belangrijke rol in het creëren van nieuw soort dynamische, vernieuwende mannenmode die duurzaamheid en stijl fuseert. Kledingstukken zijn gemaakt van hergebruikte stoffen, gedragen in complementerende maar subtiel contrasterende lagen. Het gebruik van tinten in dezelfde kleurschakeringen helpt contrasterende stukken verder te harmoniseren, terwijl opvallende accenttinten gebuikt worden om unieke constructiemethodes te benadrukken.

The Gendervrije Combi-set

Genderfluïditeit wordt een integraal element van het SS22 seizoen en daar hoort een nieuw type combi-set bij; kledingstukken met rok worden verwerkt in gelaagde constructies. In een combinatie van het ooit traditioneel vrouwelijke met het klassiek mannelijke, worden rokken over broeken of korte broeken gedragen en zijn ze uitgevoerd in een zacht, utilitair palet dat hun draagbaarheid versterkt en voor een functionele uitstraling zorgt.

Exclusieve Aanbieding:

Lezers van FashionUnited krijgen gratis toegang tot het Spring Summer 2021 Key Apparel Directions rapport van Trendstop. Klik hier voor uw gratis exemplaar.

Trendstop is een van 's werelds meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode en is bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses. Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.