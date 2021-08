Voorjaar/Zomer 2022 stoffentrends voor herenmode

Trendstop geeft een eerste kijkje naar de onmisbare stoffentrends uit de herenmodeshows voor Voorjaar Zomer 2022.

Stoffen die ‘meer doen’ treden op de voorgrond naar mate consumenten steeds meer waarde hechten aan uitzonderlijke prestatie zonder afbreuk te doen aan stijl. De ontwikkeling van nieuwe stoffenmixen baant de weg voor de combinatie van de beste, inherente eigenschappen van een stof, en creëert daarmee tal van stoffen die geoptimaliseerd zijn voor bruikbaarheid en comfort, alsook de toepassing van milieuvriendelijke vezels die de inzet van de branche naar een duurzame toekomst ondersteunen.

Hennep Denim

Een van de belangrijkste ontwikkelingen waarmee de denimindustrie duurzaam wordt is hennep denim. Minder water en pesticiden zijn vereist om hennep te verbouwen dan katoen en hennepmixen bieden een goed alternatief. In lijn met dit milieubewuste ethos zien we onbewerkte kleuren met ongebleekte en ongeverfde afwerkingen waarbij de nadruk komt te liggen op een natuurlijke afwerking en zachte structuur.

Tech Zijde

Mode en performance worden gefuseerd door luxe zijde stoffen te verweven met technische eigenschappen. Gladde afwerkingen met een stralende glans zijn doordrenkt met performance eigenschappen, waardoor hun duurzaamheid en complementerende hybride sport-modestijlen worden versterkt en ze in meerdere modecategorieën kunnen worden toegepast voor extra flexibiliteit.

Regenbestendige leersoorten

De natuurlijke eigenschappen van leer worden verder versterkt met regenbestendige afwerkingen voor extra functionaliteit. Stevig, duurzaam en langdurig, behouden huiden met een fijne korrelstructuur hun soepele, hoogwaardige uitstraling terwijl ze tegelijkertijd de drager extra bescherming bieden tegen invloeden van buitenaf.

