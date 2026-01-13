Voorspellingen van StockX voor 2026: de comeback van Nike en de dominantie van sportevenementen

De resale-markt voor verzamelobjecten en sportkleding kent een robuuste groei in 2025. Deze groei wordt aangewakkerd door opvallende releases en productinnovaties die de secundaire markt een impuls geven. Resale-platform StockX meldt dat bijna 200 merken, van marktleiders tot onafhankelijke labels, nieuwe jaarlijkse verkooprecords op het platform hebben gevestigd. Deze verschuiving duidt op een groei die steeds meer productgedreven is, in plaats van afhankelijk van vluchtige trends.

Vooruitkijkend naar 2026 voorspelt StockX een nog actievere markt voor sneakers, kleding, accessoires en verzamelobjecten. In het ‘Big Facts 2026’-rapport van het bedrijf stelt CEO Greg Schwartz dat de merken die dit jaar succesvol zullen zijn, “degenen zijn die schaarste, storytelling en community begrijpen – niet alleen schaalgrootte”. Hier is wat het platform voor het komende jaar verwacht.

De comeback van Nike

Campagnebeeld van Jordan Brand Luka 5. Credits: Nike.

Na een sterk 2025 wordt verwacht dat Nike deze heropleving voortzet. De sportkledinggigant behield vorig jaar zijn positie als het beste sneakermerk op het StockX-platform. Het werd ook het snelst groeiende schoenenmerk, met een toename in zoekopdrachten van 5.811 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Aan het begin van 2026 ziet StockX een ‘hernieuwd momentum voor Nike’. Dit wordt gevoed door een sterk Jordan Brand en een aanhoudende dominantie in categorieën als performance basketbal. Het platform noemt ook een toegenomen vraag naar herstelschoeisel en doorlopende investeringen in productontwikkeling als groeimotoren. Verwacht wordt dat aankomende evenementen, zoals het WK voetbal en de Olympische Spelen, het merk alleen maar verder zullen versterken.

Sportevenementen blijven domineren

De op Puerto Rico geïnspireerde "Gazelle Cabo Rojo" schoen van Adidas Originals en Bad Bunny. Credits: Adidas.

Sportevenementen zullen de markt ook in 2026 blijven aansturen. Historische data uit jaren met grote sportevenementen bevestigen dat deze evenementen belangrijke drijfveren zijn voor modebewuste sportkleding. StockX verwacht dan ook dat het WK voetbal van 2026 de invloed van voetbal op mode zal vergroten. Lifestyle-schoenen geïnspireerd op voetbalschoenen en streetwear-samenwerkingen met een voetbalthema zullen waarschijnlijk domineren. Ook de komende Olympische Winterspelen in Milaan, die op 6 februari beginnen, bieden merken kansen om sport en stijl te combineren. Eerdere evenementen van deze aard hebben de vraag naar merchandise van atleten en teams op StockX consequent verhoogd. Daarnaast is de halftime show van de Super Bowl, met Bad Bunny, een evenement waarvan StockX suggereert dat het Adidas ten goede kan komen vanwege de langdurige banden met de Latijns-Amerikaanse artiest.

De opkomst van re-commerce

StockX Auctions, Nike Mag schoenen. Credits: StockX.

Over het algemeen verwacht StockX dat de vraag naar re-commerce-opties in het nieuwe jaar verder zal groeien. Live shopping, vintage-aanbod en een toenemende interesse in resale worden door het platform genoemd als aanjagers van re-commerce. Het platform zelf verandert ook in het licht van de evoluerende consumentenverwachtingen. In november 2025 introduceerde het bedrijf een nieuwe biedfunctie – StockX Auctions – voor gewilde en zeldzame verzamelobjecten. Hiermee creëert het een ‘transparante, vraaggestuurde’ marktplaats. “Door onze verificatie-expertise te combineren met real-time bieden, verbreden we de betekenis van investeren in cultuur,” zei CEO Greg Schwartz destijds.