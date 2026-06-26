Waaiers en waterpistolen: wanneer de hittegolf ook de modeshows treft

Parijs - Een ongenode gast: de hittegolf die Parijs treft, zet de modeweek voor mannen op zijn kop. Ontwerpers zijn genoodzaakt om last-minute oplossingen te vinden, zoals het vervroegen van shows of het uitdelen van waaiers en waterpistolen.

Met temperaturen die sinds het midden van de week oplopen tot bijna 40 graden Celsius en zeer warme nachten, is zweten onvermijdelijk, ongeacht het tijdstip.

Veel shows van de modeweek, die zondag eindigt, vinden plaats op prestigieuze of bijzondere locaties in de hoofdstad. Vaak buiten en meestal zonder airconditioning.

Zowel gasten als stylisten moeten dus improviseren.

“Ik heb veel meer outfits ingepakt zodat ik me regelmatig kan omkleden”, legt Hao uit. Hij is bij zijn derde modeweek, die ‘zeker de warmste’ is.

Voor Segoo Kang, een inkoper uit Japan, is het door de hitte “echt moeilijk om op de shows te concentreren”.

De buitenshows van Jonathan Anderson voor Dior op woensdag en die van Rick Owens op donderdag zijn naar een vroeger tijdstip verplaatst. Dit om te voorkomen dat modellen en gasten op het heetst van de dag aan de verstikkende warmte worden blootgesteld.

48 uur voor haar show moest ontwerpster Jeanne Friot uitwijken naar een andere zaal in het Palais de Tokyo. De reden was het glazen dak van de oorspronkelijk gekozen ruimte.

In de tuinen van het Nissim de Camondo museum kregen de gasten van Dior waaiers, kleine vochtige handdoeken en witte parasols. Obers serveerden speciale verfrissende drankjes, met ijsblokjes versierd met een bloem.

Bij Egonlab lagen op elke stoel lege waterpistolen. Aan het einde van de show werden de gasten hiermee natgespoten door het team.

Bij Issey Miyake kwamen de waterflessen rechtstreeks uit de vriezer en kreeg het publiek een instant koud kompres. Voor de gasten van Auralee werd de stoep natgespoten voor verkoeling in de wachtrij.

Journaliste Diane Pernet, een bekende verschijning op de shows en altijd in het zwart gekleed, gebruikte haar parasol in Japanse stijl op weg naar de show van het Institut Français de la Mode (IFM). “Ik wil niet sterven voor de mode”, aldus de Amerikaanse, die in Parijs woont. Ze is bereid shows over te slaan als de verstikkende hitte aanhoudt.

System Menswear Spring Summer 2027, heatwave, paris, sun, Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dior Summer 2027 Men's Show Credits: Dior

Underground locatie

Andere ontwerpers weten de situatie in hun voordeel te gebruiken.

Op de uitnodiging voor de show van Jeanne Friot op woensdag stond vermeld dat de show ‘binnen met airconditioning’ zou plaatsvinden, om te voorkomen dat gasten op het laatste moment zouden afhaken.

Sommige ontwerpers, zoals Études Studio, hadden geluk met hun locatiekeuze. Voor hun collectie, geïnspireerd op het werk van de Amerikaanse kunstenaar Gordon Matta-Clark, koos het Parijse merk voor de Galerie Basse. Dit is een grote ruimte diep in het Palais de Tokyo, nog voordat de hittegolf was voorspeld.

“Uiteindelijk bleek een ondergrondse locatie zeer geschikt”, zegt Aurélien Arbet, een van de twee artistiek directeurs. “Maar er is ook een deel geluk bij”, erkent zijn collega Jérémie Egry.

De hitte dwingt stylisten ook om backstage extra aandacht aan hun modellen te besteden. “We proberen de modellen zo laat mogelijk klaar te hebben en zorgen voor alles wat nodig is om het zo comfortabel mogelijk te maken”, benadrukt Aurélien Arbet.

Model Jonathan Masher, twintig jaar, heeft tijdens deze Parijse modeweek meerdere castings gedaan: “Heel vaak wachten we buiten in eindeloze rijen, soms een uur tot anderhalf uur lang, en dat in de volle zon”, vertelt hij.

Met de toename van intense hittegolven hebben modehuizen binnenkort geen andere keuze dan deze factor volledig mee te nemen in het creatieproces van collecties en shows.

De ontwerpers van Études Studio geven aan dat “in het keuzeproces alle materialen worden geselecteerd op hun geschiktheid voor het klimaat”. Ze gebruiken zeer soepele stoffen, zoals linnen, lyocell, zijde en biologisch katoen.

Études Menswear Spring Summer 2027 PFW Credits: ©Launchmetrics/spotlight