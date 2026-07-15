Waarom de handtas de volgende grote categorie in herenmode is

Het team van de Democratische Republiek Congo in identieke luipaardprintpakken en op maat gemaakte tassen. Erling Haaland die het WK gebruikt als een doorlopende tentoonstelling van zijn Hermès-tassencollectie. De omvangrijke Bottega Veneta-collectie in de garderobe van Jacob Elordi. Het wordt duidelijk dat herenmode stilletjes zijn volgende commerciële anker heeft gevonden. Dit keer zijn het geen maatpakken of sneakers, maar de handtas. En dit jaar is de verschuiving, van het WK tot de rode loper, onmiskenbaar.

De catwalk van het WK

Het WK heeft de herenhandtas voorbij de modepers en op de voorpagina's gebracht. Het Franse team arriveerde met een klein museum aan Franse lederwaren. Hermès HAC Birkins, een Chanel x Pharrell Williams XXL-flaptas bij Marcus Thuram en een Louis Vuitton x Murakami Keepall bij Désiré Doué.

De Noor Erling Haaland maakte van zijn aankomsten op de luchthaven zijn eigen terugkerende Hermès-moment. De Democratische Republiek Congo, voor het eerst in 52 jaar terug op het WK, arriveerde in maatpakken en bijpassende tassen met luipaardprint. Deze zijn ontworpen door de Congolese ontwerper Alvin Junior Mak, een van de meest besproken aankomsten van het toernooi. Zelfs Lamine Yamal, achttien jaar en nu al de meest bekeken speler van het toernooi, werd gefotografeerd met een Chanel-shopper van kalfsleer en tweed, niet gestyled voor een campagne.

De handtas, een categorie die historisch onder damesmode valt, verscheen zonder controverse op het WK, een van de meest mannelijk gecodeerde evenementen in de mainstreamcultuur. Dit is een duidelijker teken van mainstreamacceptatie dan welke gestileerde campagne dan ook.

Een neergang met één uitzondering

Lederwaren en accessoires blijven de categorie die de meeste modehuizen niet kunnen missen. Ze nemen de laatste jaren een steeds groter deel van de wereldwijde luxe-omzet voor hun rekening. Dat is belangrijk, want de markt bevindt zich de afgelopen twee jaar in een malaise. Het klantenbestand is gekrompen van 400 miljoen mensen in 2022 tot ongeveer 340 miljoen nu. De aandelenkoersen van luxemerken daalden alleen al in januari met ongeveer acht procent. De uitgaven van internationale toeristen in Europa daalden in februari met twintig procent op jaarbasis.

De voorjaarsupdate van Bain voor 2026 schat de uitgaven aan persoonlijke luxegoederen vorig jaar op 358 miljard euro. Het toont aan dat lederwaren in 2025 opnieuw zijn gekrompen, getroffen door jarenlange prijsstijgingen zonder bijpassende productvernieuwing. Het bemoedigende teken is een langzaam herstel van de markt. Het rapport voorspelt een groei van twee tot vier procent in 2026, tot een bedrag tussen 365 en 373 miljard euro, een stijging ten opzichte van de basis van 358 miljard euro. Een deel van dat herstel komt van kleinere lederen accessoires zoals de handtas. Deze zijn lager geprijsd dan kleding, maar nog steeds een statement-item. Dit is precies waarom herenmode de plek is geworden waar merken testen of de categorie vanuit een heel andere hoek opnieuw kan worden opgebouwd.

Het bewijs is overduidelijk

Zoekopdrachten naar ‘heren handtas’ zijn op jaarbasis met 637 procent gestegen, volgens een analyse van Google Trends door The Data Fashion Brief. Dit overtreft nu al elk silhouet dat dit seizoen op de catwalk is gevolgd. Ook vanuit het perspectief van merkcampagnes is er een verschuiving. Bij Louis Vuitton was Jackson Wang het gezicht van de nieuwste Speedy-campagne, waarbij de tas open en in gebruik werd getoond in plaats van geposeerd. Bij Givenchy en Valentino hebben beide huizen dit jaar nieuwe tassilhouetten in hun herencollecties geïntroduceerd, waarbij het accessoire als kernproduct wordt behandeld in plaats van als bijzaak. Er gaan geruchten dat Chanel mogelijk een eigen herenlijn lanceert.

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Credits: Grafiek door The Data Fashion Brief

Louis Vuitton in mijn tas Jackson Wang Le Speedy Credits: eigendom van Louis Vuitton

Givenchy SS27 Herenmode door Sarah Burton & Valentino OFF27 - Resort Dameshandtassen voor heren Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De mannen die niet op toestemming wachten

Hetzelfde patroon is ook buiten de catwalk zichtbaar, bij de mannen die de tassen daadwerkelijk dragen. Jacob Elordi is ambassadeur van Bottega Veneta sinds hij het afgelopen jaar privé meerdere handtassen droeg. A$AP Rocky werd in november 2025 ambassadeur van Chanel, ondanks dat het modehuis nog steeds geen zelfstandige herenlijn heeft. Sindsdien heeft hij de tassen van het merk bij bijna elk openbaar optreden gedragen. Pedro Pascal volgde hem in april op als Chanel-ambassadeur, na maandenlang gefotografeerd te zijn in stukken van het huis. Geen van deze mannen werd door een commissie gekleed, en dat is precies wat het patroon de moeite waard maakt om te volgen. Deze ambassadeurschappen weerspiegelen de groeiende verschuiving weg van traditionele heren- en damesmodecategorieën.

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Asap Rocky in Chanel, tijdens de Chanel Off Season 2026, Pre-Fall Dames Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De cijfers achter de tas

Volgens de analyse van The Data Fashion Brief van het SS27-herenmodeseizoen, verschenen handtassen in vijftien procent van alle looks bij de top elf modehuizen* van het seizoen. Dat cijfer verhult de werkelijke concentratie: 96 procent van de looks bij Thom Browne, 81 procent bij Louis Vuitton, 36 procent bij Simone Rocha en 33 procent bij Celine. Zoekopdrachten ondersteunen wat de catwalk al liet zien: ‘heren handtas’ is op jaarbasis met 637 procent gestegen, met een piek op de hoogste index ooit begin mei, komend van een nulpunt het jaar ervoor.

*Methodologie: The Data Fashion Brief heeft een AI-ondersteunde tool ontwikkeld die elke look van de SS27-herencollecties scant en tagt op kledingstuk, pasvorm, stof, kleur en detail. Elke trend wordt op twee manieren gemeten: de dominantie binnen de collectie van een enkele ontwerper, en de aanwezigheid gedurende het hele seizoen. De onderzochte modehuizen zijn: Hermès, Celine, Dior, Saint Laurent, Ralph Lauren, Louis Vuitton, Prada, Givenchy, Acne Studios, Simone Rocha en Thom Browne.

Handtassen bij Thom Browne SS27 Herenmode, Louis Vuitton SS27 Herenmode, Celine SS27 Herenmode, Simone Rocha SS27 Herenmode Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Andere SS27-herenmodetrends: een bredere verschuiving naar zachtere silhouetten

De data over handtassen maken deel uit van een veel grotere dataset die alle belangrijke herenmodetrends van dit seizoen omvat. De vergelijking met die categorieën maakt de omvang van de verschuiving duidelijk. Broeken met rechte pijpen waren leidend dit seizoen; 36 procent van alle SS27-herenmodelooks had dit type broek, en de zoekopdrachten naar de term zijn op jaarbasis met 326 procent gestegen. Broeken met wijde pijpen volgden met 22 procent, een stijging van 218 procent in zoekopdrachten. Skinny broeken maakten negen procent van de looks uit, grotendeels geconcentreerd bij Prada.

Credits: Grafiek door The Data Fashion Brief

Credits: Grafiek door The Data Fashion Brief

Rokken en jurken voor mannen vormden drie procent van alles wat op de catwalk werd getoond. Ze waren bijna uitsluitend te zien bij Thom Browne en Simone Rocha en vrijwel onzichtbaar elders. Op basis van volume alleen lijkt dat een niche, een specifieke signatuur van een modehuis. Maar kijk naar de zoekopdrachten: een jaar geleden registreerde ‘plooirok heren’ nauwelijks zoekopdrachten. Het is nu een reële, meetbare term met een eigen zichtbaar patroon over het hele jaar. Gemeten op dezelfde schaal als elke andere kandidaat, domineert het volledig, met een piek op de maximaal mogelijke index, terwijl elke zoekterm voor broeken vrijwel vlak bleef.

Credits: Grafiek door The Data Fashion Brief

Transparante tops vertelden hetzelfde verhaal op kleinere schaal, met slechts één procent van alles wat dit seizoen werd getagd. Op basis van volume is dit nauwelijks een signaal, maar het was consistent genoeg bij drie afzonderlijke huizen: Prada, Dior en Simone Rocha. Bij Prada en Dior werden verschillende stukken gelabeld als ‘sheer blouse’ en ‘sheer mesh top’ in plaats van gewoon ‘shirt’, ook al was daar geen aanleiding voor. De tool koos volledig zelfstandig voor vrouwelijk gecodeerde taal. Zoekopdrachten ondersteunen de richting, zo niet de schaal, met hetzelfde patroon van bijna nul naar reëel als bij plooirokken.

Credits: Grafiek door The Data Fashion Brief

Illustratieve beelden van herenmodetrends. Rechte broek Prada, rok Thom Browne & transparante top Dior Men Credits: Prada SS27 - Herenmode, Thom Browne SS27 - Herenmode, Dior Men SS27 - Herenmode ©Launchmetrics/spotlight

Tassen, rokken en transparante stoffen zijn drie metingen van hetzelfde instrument, gericht op dezelfde verschuiving: herenmode is dit seizoen meetbaar vrouwelijker gecodeerd dan op enig ander moment dat The Data Fashion Brief het heeft gevolgd. Meer dan de helft van de Gen Z-consumenten geeft al aan de voorkeur te geven aan merken die genderneutrale opties bieden, een derde heeft al gekocht uit genderfluïde collecties, en de uniseks kledingmarkt zal naar verwachting groeien van minder dan 12 miljard dollar (ongeveer 10,5 miljard euro) in 2024 tot meer dan 60 miljard dollar (ongeveer 52 miljard euro) in 2033. De categorie handtassen is waar die verschuiving zijn duurste uitdrukking heeft gevonden, het punt waar mode en commercie samenkomen.

Wat dit betekent voor mode-insiders

Verwacht dat de modehuizen die als eerste formele tassenlijnen voor heren introduceren, en niet alleen bestaande campagnes ermee aanvullen, het best gepositioneerd zijn om de categorie te veroveren voordat deze verzadigd raakt. Verwacht ook dat de komende seizoenen zachtere, meer traditioneel vrouwelijke silhouetten, zoals rokken, transparante stoffen en ongestructureerde tassen, verder in het mainstream herenmode-assortiment zullen worden opgenomen, in plaats van ze als een eenmalige, luidruchtige trend te behandelen.

Of dit nu de factor wordt die lederwaren uit de malaise trekt, of het luidste bewijs tot nu toe dat gendergebonden categorieën in de mode altijd meer conventie dan regel waren, de richting is hetzelfde. Herenmode is niet langer de stille helft van de industrie die wacht op toestemming om interessant te zijn, en de data hebben dit ingehaald.

Handtassen: Berluti SS27 herenmode, Philipp Plein SS27 Herenmode, Louis Vuitton SS27 Herenmode & Giorgio Armani SS27 - Herenmode Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Handtassen: Thom Browne SS27 Herenmode, Rowen Rose SS27 - Herenmode & Louis Vuitton SS27 Herenmode Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Asap Rocky, ambassadeur Chanel op het Met Gala 2026. Credits: Copyright CHANEL