Waarom Lacoste zijn krokodil vervangt door een geit

De iconische krokodil van het Franse merk Lacoste wordt vervangen door een geit. Deze metamorfose is echter tijdelijk en geldt enkel voor een capsulecollectie gewijd aan een van zijn belangrijkste ambassadeurs: tennisser Novak Djokovic, ook wel ‘goat’ genoemd door fans en media.

Lacoste viert Novak Djokovic

De keuze voor een geit ter vervanging van de Lacoste-krokodil komt door de betekenis van het Engelse acroniem GOAT (geit), wat staat voor ‘Greatest Of All Time’. Zo wordt Novak Djokovic ook wel genoemd. De Lacoste-ambassadeur ‘belichaamt deze uitmuntendheid die een dergelijke viering rechtvaardigt’, aldus het merk in een persbericht.

Novak Djokovic tijdens de lancering van een capsulecollectie van Lacoste in New York. Credits: Lacoste.

‘Novak Djokovic maakt al meer dan acht jaar deel uit van de Lacoste-familie. Samen hebben we een uitzonderlijke periode doorgemaakt, waarin hij twaalf Grand Slam-titels heeft gewonnen – de helft van zijn prijzenkast’, aldus Thierry Guibert, CEO van Lacoste. De directeur – die in september wordt opgevolgd door Éric Vallat – stelt dat de vasthoudendheid, mentaliteit en waarden van de tennisser hebben bijgedragen aan de uitstraling en groei van het merk.

Volgens Thierry Guibert weerspiegelt het initiatief het vermogen van het merk om zijn codes opnieuw uit te vinden en tegelijkertijd trouw te blijven aan de erfenis van René Lacoste, de oprichter. Het is overigens niet de eerste keer dat de Lacoste-krokodil op de schop gaat. In 2020 hebben verschillende kunstenaars en illustratoren, in samenwerking met het merk, de groene krokodil in hun eigen stijl herzien en opnieuw vormgegeven.

‘From the Crocodile to the Goat’

Deze eerbetooncollectie in beperkte oplage, genaamd ‘From the Crocodile to the Goat’, bestaat uit vijf items: een polo, T-shirt, trainingsjack, pet en broek. Elk item is versierd met een logo van een geit in plaats van de beroemde krokodil. De collectie werd op 22 augustus gelanceerd op de Amerikaanse markt, in New York, in aanwezigheid van Novak Djokovic en in de nieuwe flagshipstore van het merk, die in april 2025 werd geopend op Fifth Avenue.

De keuze voor een lancering op de Amerikaanse markt is natuurlijk strategisch. Uitbreiding op de grootste sportkledingmarkt ter wereld, zoals Lacoste het in zijn persbericht omschrijft, is een van de belangrijkste doelstellingen van het bedrijf.

Het merk is bovendien een samenwerking aangegaan met het legendarische Plaza Hotel in New York door een speciale afternoon tea te creëren. Het menu biedt hapjes die zijn geïnspireerd op het merk, waaronder sandwiches en hartige snacks genaamd ‘Court Side Cucumber’ en ‘Croc Monsieur’.

De activiteiten op de Amerikaanse markt maken deel uit van een transitie voor het merk. In januari 2025 verklaarde Thierry Guibert aan de Financial Times dat het merk een jaaromzet van 4 miljard euro nastreeft door de opening van nieuwe winkels en concessies, en door het terugkrijgen van de controle over de licenties.

Lacoste heeft 1.100 winkels wereldwijd, waarvan 198 op het Amerikaanse continent. Het merk realiseerde een omzet van bijna 3 miljard euro in 2024. De parfumtak doet het ook goed, met een omzet van bijna 27 miljoen euro in het derde kwartaal van 2024.

