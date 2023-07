Waarom modemerk Celine haar show in Parijs heeft geannuleerd

Parijs - De mannenmodeshow van Celine die gepland stond voor afgelopen zondagavond in Parijs is geannuleerd vanwege de rellen in verband met de dood van Nahel en vanwege het "ongepaste" karakter van het evenement, zei ontwerper Hedi Slimane zaterdag op zijn netwerken.

In zijn korte tekst op Instagram begon Hedi Slimane te verwijzen naar "de veiligheid" en "de onzekere evolutie van deze extreem ernstige ongeregeldheden". De ontwerper zei verder dat "een modeshow in Parijs, op een moment dat Frankrijk en haar hoofdstad in rouw zijn, alleen al vanuit mijn oogpunt ondoordacht en totaal misplaatst lijkt".

Hedi Slimane, die wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke ontwerpers in de mannenmode, heeft besloten om zijn collecties buiten de officiële kalender te presenteren.

De rellen in verband met de dood van Nahel, die dinsdag werd gedood door een politieagent, en de mobilisatie van de ordehandhavers hebben ertoe geleid dat sinds vrijdag verschillende evenementen zijn afgelast. Het belangrijkste was de annulering van de twee data die gepland stonden voor vrijdag en zaterdag in het Stade de France van de zangeres Mylène Farmer. Daarnaast zijn ook de slotavond van het Fnac Live festival in Parijs op vrijdag, enkele concerten op het Barrière Enghien Jazz Festival op zaterdag en zondag en het Festival des Hauts de Garonne in Floirac en Lormont (Gironde) op vrijdag en zaterdag afgelast.

President Emmanuel Macron heeft ook zijn staatsbezoek aan Duitsland moeten uitstellen vanwege de rellen in Frankrijk, ondanks dat hij een "nieuw hoofdstuk" wilde openen tussen Frankrijk en Duitsland.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.