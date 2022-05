Waarom neemt de markt voor luxe handtassen toe?

Wat zit er in een tas? Genoeg, als je het Chanel, Dior, Louis Vuitton, en Coach vraagt. De inflatie neemt toe, de woonlasten stijgen, en in tegenstelling tot wat sommigen misschien geloven, is de wereldwijde COVID-19 pandemie nog niet voorbij. Toch overschrijden de prognoses voor de wereldwijde markt van luxe handtassen een waardering van 35,4 miljard dollar in 2031. Fabrikanten van luxe handtassen trekken klanten aan door tassen aan te bieden die mode en technologie combineren.

De schattingen voor de groei van de wereldmarkt voor luxe handtassen zijn een CAGR (compound annual growth rate) van 5,9 procent van 2021 tot 2031, volgens een onderzoeksrapport van Transparency Market Research. Hoe komt het dat, hoewel er altijd al een voorliefde is geweest voor een goede handtas, ondanks economische factoren die de groei van de mode niet in de hand werken, de markt voor luxe handtassen het zo goed doet? Het antwoord vind je bij een van de sterkste economische krachten ter wereld: de werkende vrouw.

Een toename van werkende vrouwen wereldwijd doet de verkoop van luxe handtassen stijgen

Een wereldwijde toename van het aantal werkende vrouwen leidt tot meer besteedbaar inkomen, en besteedbaar inkomen is altijd goed voor luxe mode. Tijdens de wereldwijde COVID-19 pandemie is het totale aantal werkende vrouwen in de beroepsbevolking gedaald, waarbij het aantal werkende vrouwen wereldwijd is teruggelopen van 50,1 procent in 1990 tot 46,9 procent, zo wordt vermeld in het onderzoeksrapport van Transparency Market Research. Dit wordt echter gecompenseerd door het aantal vrouwen dat wereldwijd hoger onderwijs volgt.

Aangezien bedrijven die actief zijn in de wereldwijde markt voor luxe handtassen zich richten op de ontwikkeling van innovatieve en kostenefficiënte producten, kijken zij naar doelmarkten voor groei. Azië blijft een belangrijke markt voor de groei van luxe handtassen. De grootste factor die werkende vrouwen ertoe aanzet om meer luxe handtassen te kopen, is sociale media.

Grote spelers op de markt van luxe handtassen, zoals Dior, Gucci, Louis Vuitton, Versace en Chanel, blijven het sociale media landschap domineren met engagement scores van 8 miljoen en hoger, zoals gerangschikt door Listen First Media. De comeback van Dior's Saddle Bag kan grotendeels worden toegeschreven aan sociale media en de influencercultuur.

Grote influencers, waaronder Susie Bubble, Bryanboy en Chiara Ferragni, hebben allemaal de Dior Saddle Bag gedragen. De tas groeide al snel uit tot een van de bestsellers van Dior en deed wonderen voor de winst van het merk. Voor jonge werkende vrouwen, vooral in de Asia Pacific regio, ziet de markt van de luxe handtassen er lucratief uit.

Ricardo Rubi, senior partner bij het adviesbureau voor luxemerken Simon-Kucher Partners, vertelde FashionUnited dat de groei van de markt voor luxehandtassen vooral te danken is aan het feit dat mensen eindelijk weer uitgaan na de COVID-19-lockdowns. Mensen gaan ook weer naar kantoor. Mensen willen zich weer goed kleden en de verloren tijd inhalen en er is sprake van groei binnen categorieën als kleding en cosmetica.

Door de inflatie hebben luxemerken ook hun prijzen verhoogd, wat ook tot meer inkomsten leidt. "Als we het over dollars uit de verkoop hebben, moeten mensen niet vergeten dat we het over volume hebben," zei Rubi tegen FashionUnited. "Bedrijven hebben het zelden over verkoopeenheden. Neem naast die dollarcijfers ook de prijzen mee. Bedrijven die vroeger zeer conservatief waren over het verhogen van hun prijzen nemen nu risico's omdat ze hogere, verschuivende budgetten hebben. Totdat de zaken er weer duister gaan uitzien, wat zou kunnen gebeuren met stijgende rentetarieven, zouden merken wel eens heel avontuurlijk kunnen omgaan prijsverhogingen."

De Aziatisch-Pacifische markt zal van essentieel belang blijven voor luxe omdat daar nog steeds potentie voor groei is, aangezien China een opkomende middenklasse heeft. "Alle ogen zijn al heel lang gericht op China," zei Rubi tegen FashionUnited. "Vanuit het oogpunt van luxe, heeft China enkele van de historische grootste marges kunnen afdwingen in Azië."

Hoewel het aantal werkende vrouwen in opkomende economieën toeneemt, vertelde Rubi aan FashionUnited: "Is een van de uitdagingen met opkomende economieën dat ze schommelen. Als het in de ene opkomende economie heel goed gaat, gaat het in de andere misschien minder goed. Waar je naar wilt kijken, zijn economieën die stabieler worden terwijl anderen destabiliseren. We zien allemaal wat er nu met Rusland gebeurt, en dat zal een tijdlang een effect hebben op de luxemarkt. Rusland had een nichemarkt van mensen die zeer veel uitgaven."

Hij voegde eraan toe: "India is een markt met veel ruimte voor groei binnen de luxemarkt. Het is heel moeilijk om naar Latijns-Amerikaanse markten te kijken, omdat elk land zo'n verschillende economische situatie heeft. Wat alle landen gemeen hebben, is dat COVID-19 een negatieve impact heeft gehad op de economie. Nu moeten we kijken of hun regeringen die nu aan de macht zijn, economische groei mogelijk zullen maken."

Rubi zegt dat het voor luxemerken die hun prijzen willen verhogen, nu een goed moment is om de prijzen te verhogen omdat: "De vraag stijgt. Er is ook een tekort aan aanbod vanuit China. Luxemerken kunnen dat als excuus gebruiken om de prijzen te verhogen. Er is nu ook veel geld op de markt omdat de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve veel geld in de economie hebben gestopt, waardoor het besteedbaar inkomen is gestegen. De vraag stijgt, het aanbod daalt. De verwachting is dat de prijzen zullen stijgen, en dat is wat er uiteindelijk gebeurt. Totdat de rente de inflatie kan beheersen, de vraag kan afremmen en we de problemen met de toeleveringsketen kunnen oplossen, zullen de prijzen waarschijnlijk blijven stijgen."

Met merken als Chanel en Louis Vuitton die hun prijzen blijven verhogen, zou het nu een goed moment om dat investeringsstuk in te slaan, voordat ze weer in prijs stijgen. De markt van luxe handtassen is op dit moment op zijn hoogtepunt.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.