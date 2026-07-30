Waarom ‘oma-hobby's’ in opkomst zijn bij jonge consumenten

De volgende generatie modeconsumenten toont een groeiende interesse in de tijd achter een product. Een trui is niet langer alleen een kledingstuk. Voor sommige jonge consumenten vertegenwoordigt het ook een aangeleerde vaardigheid, een gekozen materiaal en de uren die besteed zijn aan het met de hand maken van iets persoonlijks.

Die verschuiving helpt traditionele ambachten zoals breien, haken, borduren en punch needling aan nieuwe relevantie. Deze activiteiten, vaak gegroepeerd onder het label ‘oma-hobby's’, winnen aan populariteit. Jongere consumenten zoeken namelijk naar meer tactiele, creatieve manieren om hun tijd door te brengen. De trend duidt op een hernieuwde interesse in handgemaakte producten, ambachtelijke vaardigheden en materialen met een sterkere identiteit. Hierdoor verschuift de perceptie van oubollig naar trendy.

Analoge hobby's spreken steeds meer Gen Z'ers aan

Op grote schaal is dit gedrag onderdeel van een bredere beweging naar offline activiteiten. Uit de ‘Going Analogue’ trenddata van YPulse blijkt dat 70 procent van de 13- tot 24-jarigen vaker offline activiteiten zoekt. De data suggereren dat jonge consumenten actief op zoek zijn naar manieren om tijd door te brengen zonder schermen. Dit creëert een gunstige omgeving voor hobby's die fysieke materialen en langdurige aandacht vereisen.

De wens om te ontkoppelen komt ook terug in breder consumentenonderzoek. Een enquête onder 2.000 Amerikaanse consumenten, uitgevoerd door Talker Research in opdracht van ThriftBooks, toont aan dat 63 procent van de Gen Z-respondenten moeite heeft gedaan om minder tijd op schermen door te brengen voor hun welzijn. Dit cijfer staat tegenover 57 procent van de millennials, 42 procent van Gen X en 29 procent van de babyboomers. Uit de enquête blijkt ook dat 31 procent van de respondenten zich tot praktische hobby's wendt wanneer ze een pauze nemen van de online wereld.

De aantrekkingskracht gaat verder dan alleen het verruilen van een scherm voor een naald. Dergelijke hobby's betrekken consumenten bij het ontwerpproces van een kledingstuk. Ze bieden hen de mogelijkheid om de vezel, kleur, textuur, vorm en het uiteindelijke gebruik van een item te selecteren. Het resultaat is een product met een zichtbare verbinding met de maker. Hoewel dit op het eerste gezicht een individuele bezigheid lijkt, is de commerciële kans aanzienlijk.

Volgens de Knitting and Crochet Industry Analysis van Market Reports World werd de wereldwijde brei- en haakmarkt geschat op 10,15 miljard dollar in 2025. De projectie is een bereik van 17,93 miljard dollar in 2034, wat een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 6,53 procent vertegenwoordigt. Het rapport stelt dat 61 procent van de consumenten minstens één keer per maand bezig is met op garen gebaseerde ambachten. Kleding is de grootste toepassing, goed voor 46 procent van de markt, gevolgd door dekens met 33 procent. Consumenten van 18 tot 34 jaar vertegenwoordigen 29 procent van de vraag, waardoor jongere generaties een belangrijk deel van de categorie uitmaken.

Digitaal en fysiek versterken elkaar in ontdekking

De manier waarop jongeren deze ambachten ontdekken is doorgaans eigentijds. Socialemediaplatforms maken het gemakkelijker om technieken te leren, patronen te vinden en voltooide projecten te delen. Volgens mediakanaal Today, dat trenddata van Etsy aanhaalt, stegen de zoekopdrachten naar ‘beginner needlepoint items’ met 208 procent op jaarbasis. De zoekopdrachten naar ‘crochet sweaters’ namen toe met 162 procent op jaarbasis. Het rapport citeerde ook data van Google Trends waaruit blijkt dat zoekopdrachten naar ‘analog hobbies’ met 160 procent stegen over een periode van 30 dagen.

Vanuit een digitaal ontdekkingsmodel is het duidelijk dat consumenten eerst online een gehaakt kledingstuk, een handgeverfd garen of een brei-tutorial tegenkomen. Daarna gaan ze over tot de fysieke aankoop van garens, gereedschappen, patronen, workshops en uiteindelijk afgewerkte producten. Dit betekent dat de digitale en fysieke kanten van de categorie elkaar versterken.

Materialen zijn een integraal onderdeel van de sector, vooral nu meer milieubewuste consumenten zich in deze wereld begeven. Market Reports World meldt dat de vraag naar duurzame vezels tussen 2021 en 2024 met 48 procent is toegenomen. 41 procent van de consumenten gaf de voorkeur aan plantaardige vezels. Verder rapporteert het dat premium garens goed waren voor 31 procent van het totale volume. Dit suggereert dat de markt zich ontwikkelt in zowel het waarde- als het premiumsegment.

De hernieuwde interesse in traditioneel handwerk betekent niet dat jongere consumenten zich afkeren van de moderne mode. Het suggereert eerder dat ze op zoek zijn naar meer manieren om ermee te interageren. Een handgemaakt kledingstuk kan tegelijkertijd een modestatement, een creatief project of een reactie op wegwerpconsumptie zijn. Hierdoor worden ‘oma-hobby's’ een breder onderdeel van de consumenteninteresse in participatie, materiaalkeuze en producten die persoonlijker aanvoelen.