Walter Van Beirendonck en Eastpak werken opnieuw samen tijdens Paris Fashion Week

Tijdens Paris Fashion Week 2026 brachten Walter Van Beirendonck en Eastpak hun langlopende creatieve samenwerking opnieuw onder de aandacht van de internationale mode-industrie. De hernieuwde samenwerking werd gepresenteerd tijdens Van Beirendoncks show SCARE the CROW / SCARECROW, waarin outsider art, jeugdcultuur en contrasterende esthetieken centraal stonden.

Dit artikel is geschreven door Wietse van der Veen.

De iconische Monster-backpack door de jaren heen

Het was niet de eerste keer dat de Belgische ontwerper en het rugzakkenmerk samenwerkten. In 2004 liet de gevierde ontwerper zijn kunsten voor het eerst los op het lifestyle merk, waarbij de Monster Backpack zijn intrede maakte. Het ontwerp is voorzien van expressieve ogen, oren en een mond. Een decennium later, in 2014, werd het concept opnieuw opgepakt binnen Eastpaks Artist Studio-project, waarbij het oorspronkelijke ontwerp werd uitgevoerd in luxueuzere materialen en levendige accenten.

In maart 2026 maakt het Monster-ontwerp zijn comeback en wordt heruitgevonden als de Walter Pak’r. Het ontwerp verwijst naar Van Beirendoncks uitgesproken visuele signatuur en Eastpaks focus op functioneel design, zo blijkt uit het persbericht.

De FW26-collectie van Walter Van Beirendonck x Eastpak

Als lid van de Antwerp Six en voormalig hoofd van de modeafdeling aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen geldt Van Beirendonck al decennialang als een invloedrijke figuur binnen de mode-industrie. In SCARE the CROW / SCARECROW speelde hij met de spanning tussen agressie en tederheid door militaire referenties te contrasteren met florale elementen, aldus het persbericht. Binnen dit kader werden de Walter Van Beirendonck x Eastpak-rugzakken geïntegreerd in utilitaire smocks en modulaire silhouetten, waarbij technische materialen werden gecombineerd met verfijnde constructies.

De toekomstplannen van Walter Van Beirendonck en Eastpak

Voor wie dacht dat de ontwerper en het Amerikaanse lifestyle label het daarbij zouden laten, komt bedrogen uit. De samenwerking wordt in september 2026 verder uitgebreid met een bredere collectie. De Walter Pak’r verschijnt dan onder meer in faux leather, aangevuld met nieuwe interpretaties zoals mini bags, rugzakken en tote bags.