Wandler en Letse designer slaan de handen ineen voor hun eerste capsulecollectie

Het Nederlandse lederwarenmerk Wandler en de designer Germans Ermičs slaan de handen ineen voor hun eerste samenwerking. Om Wandler's affiniteit met kunst en design te benadrukken, is er een nieuw samenwerkingsconcept geïntroduceerd, waarbij Wandler een kunstenaar uitnodigt om een bepaalde tijd samen te werken voor hun AIR (Artist in Residence) programma.

Voor deze nieuwe samenwerking ontwikkelde Ermičs een visuele taal die geïnspireerd is door Wandler's esthetiek en filosofie, zo blijkt uit het persbericht. Het meest relevante deel van de samenwerking is het opvallende gebruik van kleur - iets dat centraal staat in zowel het werk van Ermičs als het DNA van Wandler. Geïnspireerd door de Blauwe Collectie van Ermičs, wordt een exclusieve capsule collectie van klassieke Wandler-ontwerpen (De Hortensia, Lin en Georgia) met de hand gespoten in een levendige blauwe gradiëntkleur. Deze werd oorspronkelijk door Ermičs in zijn eigen creaties gebruikt.

Oprichtster Elza Wandler heeft het altijd geweldig gevonden om haar merk door een andere lens en perspectief te kunnen zien, vooral omdat ze zelf een kunst- en designliefhebber is. Vaak komen de inspiraties achter haar collecties uit artistieke bronnen. De AIR Collection stukken zullen exclusief verkrijgbaar zijn op Wandler.com vanaf 4 april.

Het Artist in Residence programma wordt gelanceerd in de studio van Wandler in Londen, zo is te lezen in het persbericht. De Letse ontwerper Germans Ermičs is de eerste die deelneemt aan het Artist in Residence programma.

Beeld via: PR-bureau Bam