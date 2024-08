Wat is de 'Brat'-esthetiek van Charli XCX: neon groen, witte tanktops en Kamala Harris

Toen president Joe Biden zich terugtrok uit de race van 2024 en vicepresident Kamala Harris steunde om hem te vervangen, tweette zangeres Charli XCX: "kamala is brat", en het internet ontplofte.

De opwinding die dat veroorzaakte, was het hoogtepunt van iets dat al aan het broeien was sinds het album 'brat' met zijn neon groene hoes op 7 juni werd uitgebracht. Charli onthulde op Instagram dat ze "ongeveer 65 tinten groen had uitgeprobeerd" om "het ultieme, meest brat-groen" te bereiken. De Harris-campagne veranderde zelfs hun X-banner in een wazige zwarte tekst op een neon groene achtergrond. En toen, net toen het leek dat de Brat-manie niet gekker kon worden, creëerde acteur en influencer Kelley Heyer een dans op het nummer 'Apple' van het Brat-album dat viraal ging op TikTok.

Dus wat zit er in de brat-garderobe? Toen Charli werd gevraagd om de brat-stijl uit te leggen, zei ze in een Tiktok-video dat het "helemaal om dualiteit draait. Het kan de kant van stille luxe opgaan, maar het kan ook ordinair zijn", vervolgde ze, "een strappy wit topje zonder bh, dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt." Wie op zoek is naar meer stylinginspiratie, vindt hier recente afbeeldingen van streetstyle en de catwalks die aan de eisen voldoen.

Blanca SS25

Blanca SS25 Credits: Blanca SS25/©Launchmetrics/spotlight

Een wit tanktopje, onder een groen en wit gestreept shirt en bijpassende boxershort, denim Bermuda-shorts, een felgroene canvas totebag, ribsokken en zwarte Mary-Janes.

Ottolinger FW24

Ottolinger FW24 Credits: Ottolinger FW24/©Launchmetrics/spotlight

Limegroene sweatpants met zwarte zijstrepen, een wit gerimpeld shirt onder een leren jasje en een korte laag van imitatiebont.

Miu Miu FW24

Miu Miu FW24 Credits: Miu Miu FW24/©Launchmetrics/spotlight

Een neon groene dirndlrok met grote roze en zwarte bloemen werd getoond met een zwarte sweatshirt met ritssluiting aan de voorkant, een grijs blousonjack met een kraag van imitatiebont. Bruine veterlaarzen en een zonnebril met schildvorm maakten de look compleet.

Paris Street Style SS24

Paris Street Style SS24 Credits: Paris Street Style SS24/©Launchmetrics/spotlight

Een denim jack met rauwe rand over een limegroen voile shirt met lange strikken en geruite Bermuda-shorts. Accessoires waren onder meer een zonnebril met schildvorm, zilveren sieraden en bruine halfhoge laarzen met limegroene biezen.

Maryling SS24

Maryling SS24 Credits: Maryling SS24/©Launchmetrics/spotlight

Een limegroen gestreept cropped shirt met een rauwe rand en een haringdas in een geometrische print werden getoond met een lichtblauwe minirok met klepzakken, een grijze trenchcoat, lichtgroene pareloorbellen, ribsokken en donkergroene penny loafers.

Martins SS24

Martins SS24 Credits: Martins SS24/©Launchmetrics/spotlight

Een limegroene baggy top over een gestrikt gebreid kledingstuk met overlange mouwen en felroze cargo-broek met zilveren studs. Accessoires waren onder meer een honkbalpet onder een donkergroene sjaal, een zonnebril met paars montuur met geluksbrengers en bruine sandalen.

Diesel SS24

Diesel SS24 Credits: Diesel SS24/©Launchmetrics/spotlight

Een limegroen cropped tule camisole met donkergroene biezen en een bijpassende rok met oranje slip en donkergroene biezen. Een hobo-achtige handtas van limegroen gekreukt leer en zilveren sandalen maakten de look compleet.

Des Phemmes SS24

Des Phemmes SS24 Credits: Des Phemmes SS24/©Launchmetrics/spotlight

Gucci SS24

Gucci SS24 Credits: Gucci SS24/©Launchmetrics/spotlight

Een limegroene slipdress met witte biezen en bandjes en een zijsplit afgezet met blauw vlechtwerk over een paarse bh en broek met een paars, oranje en wit tie-dye-patroon. Turquoise slippers maakten de look compleet.

Een limegroene maxi-jas met zilveren franjes over een grijs geribbeld henley en een bordeauxrode leren micro-minirok. Accessoires waren onder meer oversized oorbellen en sandaaltjes met open achterkant, ook in bordeauxrood leer.

London Street Style

London Street Style SS24 Credits: London Street Style SS24/©Launchmetrics/spotlight

Mozhden Resort 25

Mozhdeh Resort 25 Credits: Mozhdeh Resort 25/©Launchmetrics/spotlight

Nike x Martine Rose sneakers in een ombré van groen en oranje.

Een zwarte clutch met een neon groene raffia franje.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited.com. Vertaling door AI, bewerking en verduidelijking door Caitlyn Terra.