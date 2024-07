Wat is de Vestiaire Académie? Alles wat je moet weten over deze eliteopleiding

Naarmate de markt voor tweedehands en vintage mode groeit, neemt ook de vraag naar specialisten in namaakbestrijding toe. Er zijn echter weinig opleidingen die zich specifiek op dit gebied richten. Vestiaire Académie, opgericht door het tweedehandsplatform Vestiaire Collective, springt in op deze behoefte en biedt een waardevolle kans voor aspirant-experts.

De geschiedenis van Vestiaire Académie

Hoewel Vestiaire Académie officieel van start ging in 2017, vindt het zijn oorsprong in de begindagen van het platform, dat in 2009 werd opgericht. Victoire Boyer-Chammard, hoofd van de authenticatieafdeling van het Franse bedrijf, heeft een sleutelrol gespeeld in de ontwikkeling van deze professionele training tot een samenhangend onderwijsprogramma. Dankzij haar inspanningen komen alle anti-namaakexperts van Vestiaire Collective tot dezelfde conclusie na het beoordelen van een product, of ze nu in Hongkong of in Tourcoing werken.

"Sinds 2009 hebben we een enorme database opgebouwd met artikelen die we in handen hebben gehad of op foto's hebben gezien", merkt Boyer-Chammard op in een interview met FashionUnited. De training is gebaseerd op deze waardevolle kennis, maar gaat verder dan dat.

"Een deel van mijn werk bestaat nu uit het onderhouden van contacten met merken om te kijken hoe we kunnen samenwerken om de juiste expertise te garanderen", vervolgt Boyer-Chammard. "Concreet betekent dit dat ze betrokken zijn bij trainingen, het valideren van de lesmaterialen die we voor de academie hebben ontwikkeld, of ons toegang geven tot hun archieven."

Hoe meld je je aan voor de opleiding?

Meer dan 90 mensen hebben de interne opleiding van Vestiaire Collective gevolgd. Het is een vereiste om deel uit te maken van het eliteteam dat verantwoordelijk is voor de expertise van de producten die op het platform worden verkocht. Hoe kom je in aanmerking voor deze unieke opleiding? "De selectieprocedure is vrij streng", vertrouwt Boyer-Chammard FashionUnited toe. "Veel mensen willen expert worden, maar beschikken niet altijd over de vereiste vaardigheden. Eerst beoordelen we hun kennis van de modegeschiedenis. Vervolgens laten we hen een praktijktest afleggen met namaakgoederen en authentieke artikelen om te zien of ze in staat zijn om een ​​stuk te beoordelen, of ze een goede logica hebben, of ze 'oog' hebben, zoals we dat in het vak noemen."

De profielen van de kandidaten zijn divers, maar ze worden allemaal met dezelfde strengheid beoordeeld. "Toen ik bij Vestiaire begon, heb ik veel veilingmeesters aangenomen, maar zelfs die profielen daagde ik uit op hun kennis en hun vermogen om hun expertise in te zetten", vervolgt ze. "Ongeacht de achtergrond, er zullen altijd deze twee selectiefases zijn."

De stappen van dit excellentieprogramma

a het sollicitatiegesprek begint de kandidaat aan een twee maanden durende opleiding. Gedurende deze periode leert de nieuwe rekruut om producten op een specifieke manier te bekijken en de specifieke methodologie te volgen die door de teams van Vestiaire Collective wordt gehanteerd. Tijdens deze twee maanden van theorie en praktijk worden niet zelfstandig beoordelingen van producten uitgevoerd. Na deze periode, als het managementteam van mening is dat de kandidaat de opleiding met succes heeft afgerond, kan hij/zij beginnen met het beoordelen van artikelen op drie niveaus.

"We geven ze eerst gemakkelijkere stukken. Naarmate ze langer bij Vestiaire werken en zich verder ontwikkelen, krijgen ze na ongeveer anderhalf tot twee jaar te maken met complexere merken. Na nog eens anderhalf tot twee jaar krijgen ze toegang tot juwelen", legt het hoofd van de afdeling uit.

"Zodra er nieuwe collecties zijn, moeten ze op de hoogte zijn en moeten we kunnen anticiperen op wat er op hun pad zal komen." Victoire Boyer-Chammard, hoofd van de authenticatieafdeling van Vestiaire Collective.

Vervolgens worden de teamleden gedurende hun hele loopbaan bijgeschoold, omdat de strijd tegen namaak voortdurende en regelmatige updates vereist. "Zodra er nieuwe collecties zijn, moeten ze op de hoogte zijn en moeten we kunnen anticiperen op wat er op hun pad zal komen", zegt Boyer-Chammard. "Mijn rol is om met de merken te communiceren om informatie te verkrijgen en ervoor te zorgen dat we op het juiste moment over de juiste kennis beschikken."

Wie zijn de kandidaten?

De kandidaten die deel uitmaken van het team van Vestiaire Collective zijn afkomstig uit de mode-industrie, van veilinghuizen tot de archieven van grote modehuizen. "Allen met dezelfde passie voor het product", zegt Boyer-Chammard enthousiast. Afhankelijk van hun profiel kunnen kandidaten ervoor kiezen zich te specialiseren. "We proberen ons aan te passen aan hun interesses en wensen. En we hebben zelf ook mensen gespecialiseerd. In de categorie sieraden hebben bijvoorbeeld verschillende teamleden een opleiding gevolgd aan het ING (Institut National de Gemmologie) om te leren hoe ze de stukken moeten bekijken en de zuiverheid van een steen, het aantal karaat van een diamant, enz. kunnen beoordelen."

