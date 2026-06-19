Wat je moet weten over de activatie van CIFF bij 10 Corso Como

Milan Fashion Week Men's is in volle gang, met de onthulling van een belangrijke samenwerking tussen de Deense beursgigant Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) en de Milanese conceptstore 10 Corso Como. Eerder dit jaar bevestigde CIFF al plannen voor uitbreiding buiten Denemarken, na een eerdere samenwerking met 10 Corso Como.

Nu lanceert CIFF officieel de ‘CIFF Nordic Signatures’ activatie in de Milanese winkel van de retailer. In de Project Room is een selectie van deelnemende Scandinavische merken te zien. Het evenementenprogramma, van negentien tot eenentwintig juni, omvat presentaties, activaties en branchebijeenkomsten. Daarnaast is er een content-serie die zich richt op de oprichters om het talent achter de labels verder uit te lichten.

Het initiatief bouwt voort op een concept dat voor het eerst in Kopenhagen werd geïntroduceerd. Daar had 10 Corso Como een aanzienlijke ruimte om zijn eigen concept en een selectie Deense merken te presenteren. Nu heeft het duo een showroom- en retailervaring ontwikkeld die zowel de positie van CIFF als zakelijk platform benut, als het Milanese ecosysteem van de retailer.

CIFF x 10 Corso Como. Credits: CIFF / Jeremy French.

CIFF-directrice Sofie Dolva zegt dat de voortzetting van de samenwerking volgt op een “ongelooflijke respons” op de eerste editie. Ze voegt toe: “Scandinavische creativiteit heeft al lang een sterke internationale invloed en met CIFF Nordic Signatures willen we een platform creëren dat niet alleen uitzonderlijke producten belicht, maar ook de inspiratie, waarden en visionaire individuen erachter. Samen met 10 Corso Como creëren we betekenisvolle verbindingen tussen de creatieve gemeenschappen van Kopenhagen en Milaan.”

Deelnemende merken zijn onder andere CDLP, CMMN SWDN, EYTYS, Herskin, Lernberger Stafsing, Melyon, Monies, Obayaty, Porcelain Perfumery, Siadds Atelier, Skandinavisk, Transparent en Tromborg, in categorieën variërend van mode en sieraden tot beauty, geuren, design en lifestyle.

Centraal in de samenwerking staat het Monies.Atelier, een tentoonstelling gewijd aan het Scandinavische sieradenhuis Monies. Hier is een selectie van speciale stukken en archiefwerken te zien, naast speciale opdrachten en jubileumstukken van het merk.

Directeur van 10 Corso Como, Tizian Fausti, zegt dat de retailer verheugd is merken te presenteren die blijk geven van toewijding aan onderzoek, creativiteit en innovatie, en tegelijkertijd hun zichtbaarheid in Milaan vergroten. “Dit initiatief versterkt de dialoog tussen Milaan en Kopenhagen, met een bijzondere focus op het evoluerende landschap van beauty,” voegt Fausti toe.

CIFF x 10 Corso Como. Credits: CIFF / Jeremy French.