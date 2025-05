Wat je moet weten over het Met Gala 2025: ‘Tailoring Black Style’

Het is de eerste maandag van mei. Dat betekent dat ontwerpers, publieke figuren en hun stylisten zich midden in de voorbereidingen bevinden voor een van de grootste mode-evenementen van het jaar: het Met Gala. Na het meer bloemrijke thema van vorig jaar, ‘A Garden in Time’, staan gasten dit jaar voor de uitdaging om een belangrijk aspect van de mode geschiedenis in hun looks te verwerken: Black dandyism. Om inzicht te krijgen in wat je kunt verwachten, heeft FashionUnited alles op een rijtje gezet wat je moet weten.

Wat is de dresscode van dit jaar?

‘Tailored for You’ markeert wat een van de eerste Met Gala dresscodes is die herenmode centraal stelt. De laatste keer was in 2003 met het thema ‘Men in Skirts’. Het roept gasten op om verschillende interpretaties van tailoring en pakken te overwegen, maar wordt simpelweg aangeboden als een vorm van “richtlijn” in plaats van een instructie, waardoor het open staat voor interpretatie.

Wat is de bijbehorende tentoonstelling?

De dresscode is gebaseerd op het thema van de bijbehorende tentoonstelling van het Met, ‘Superfine: Tailoring Black Style’, die de geschiedenis van Black dandyism centraal stelt. De term ‘dandy’ verwijst naar een individu die vanuit zijn levensbeschouwing veel aandacht besteedt aan zijn voorkomen en uiterlijk. De term resulteerde ook in een modetrend die ooit was opgelegd aan zwarte mannen in het 18e-eeuwse Europa, aangeduid als “gedandificeerde bedienden”, aldus het Met in een persbericht. Later werd het een hulpmiddel voor zwarte mensen om hun identiteit terug te winnen door middel van zowel kleding als een bepaalde persoonlijkheid. Dit proces wordt afgebeeld in een tentoonstelling van 12 delen, die elk een ander element van Black dandyism belichten.

Er wordt dus verwacht dat veel aanwezigen van het Met Gala niet alleen de waarden en kwaliteiten van tailoring zullen overwegen, maar dat ze zich mogelijk ook tot zwarte herenmodeontwerpers zullen wenden om hun ontwerpen te helpen informeren en creëren.

Wie zijn de co-hosts dit jaar?

Voor elk Met Gala neemt een selectie van modieuze A-listers de rol van co-hosts op zich, samen met Anna Wintour, de hoofdredacteur van Vogue, die het evenement sinds 1995 voorzit of mede voorzit. Om het thema van Black herenmode te weerspiegelen, hebben Pharrell Williams, Colman Domingo, Lewis Hamilton en A$AP Rocky dit jaar de positie ingenomen, samen met Lebron James, die is benoemd tot honorary co-chair.

Pharrell Williams, Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky en Lebron James. Credits: (Van links) Tiffany & Co., Valentino, Lululemon, Ray Ban en Canyon Bikes.

Naast het helpen kiezen van het thema, zijn co-hosts ook verantwoordelijk voor het samenstellen van de gastenlijst, het selecteren van eten en decor en het helpen bij fondsenwerving, promotie en publiciteit voorafgaand aan en tijdens het evenement. Ze verwelkomen gasten op de rode loper bij aanvang van de avond en, hoewel dit niet is bevestigd voor dit jaar, kunnen ze ook optreden, zoals voormalige co-hosts in het verleden hebben gedaan.

Wie zal er aanwezig zijn?

De gastenlijst voor elk Met Gala blijft tot het daadwerkelijke evenement strikt geheim, maar er beginnen van nature veel geruchten te circuleren voorafgaand aan het evenement. Wat door het Met is bevestigd, zijn de individuen die deel uitmaken van het host committee, een concept dat dit jaar opnieuw wordt geïntroduceerd. Onder de vele publieke figuren op de lijst bevinden zich atleten als Simone Biles en Sha’Carri Richardson; muzikanten als Doechii, Tyla en Usher; acteur Ayo Edebiri; en modeontwerpers Dapper Dan, Grace Wales Bonner en Olivier Rousteing.

Wat betreft de aanwezigen, zijn veel verwachte namen als Rihanna, Zendaya, Lady Gaga, Ariana Grande en Kim Kardashian in de geruchtenmolen gegooid. Alle lijsten die de deelname van bepaalde beroemdheden claimen, moeten echter altijd met een korreltje zout worden genomen.

Dingen om op te letten…

Net als de gastenlijst is het ook speculeren wie welke ontwerper aan de arm heeft. Hoewel sommige aanwezigen doorgaans loyaal blijven aan hun ambassadeurschappen, betekent de recente creatieve stoelendans bij enkele van de grootste modehuizen dat sommige merken mogelijk verboden terrein zijn, hetzij omdat ze geen creatief hoofd hebben, hetzij omdat er onlangs een nieuwe is geïnstalleerd.

Volgens sommige media wordt verwacht dat Prada en Louis Vuitton tafels op het evenement hebben gekocht, en dus worden ze op de rode loper verwacht. Burberry heeft ondertussen een samenwerking aangekondigd met Zendaya’s ‘image architect’ Law Roach. De stylist zal dienen als partner en consultant op de creatieve expressie van het thema van dit jaar voor het Britse merk, en heeft verder de taak gekregen om de Met Gala-tafel van het label samen te stellen. Wie deze tafel zal bemannen, moet nog worden bepaald.