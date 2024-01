Wat je van fashion tech kunt verwachten in 2024

"Ik zie aspecten van hoe we technologie gaan implementeren om te repareren wat, denk ik, we het allemaal eens zijn als mensen in de mode-industrie, een behoorlijk gebroken systeem is," zegt Kenneth Loo in een gesprek met FashionUnited over de toekomstige mogelijkheden van Web3 en opkomende technologie. Door middel van dergelijke systemen ziet de medeoprichter en chief executive van het communicatiebedrijf Chapter 2 een industrie voor zich waarin makers zichtbaar de voordelen van aftermarket en doorverkoopwaarde kunnen zien, versterkt door een verhoogd gevoel van transparantie dat mogelijk wordt gemaakt door een robuustere blockchain.

Het is in deze sector waar Loo's bedrijf twee jaar geleden instapte, nadat het zijn plaats al had veroverd in de wereld van mode en toeleveringsketens, die volgens hem naadloos aansluiten op de voortdurende ontwikkelingen binnen opkomende technologieën. Chapter 2 heeft een indrukwekkende klantenlijst op het gebied van mode en heeft gewerkt met Nike, Filling Pieces, No Sesso, Puma en Huf. De lijst met klanten uit de industrie van opkomende technologieën is echter al uitgebreid en wordt aangevuld met namen als 9dcc, The Fabricant, Mason Rothschild, Trame en Ledger, die allemaal invloedrijke spelers zijn geweest in de wereld van digitale mode en Web3.

Direct-to-fan-gatekeeping

Loo's enthousiasme voor de toekomst van deze sector is ook duidelijk, omdat hij ziet dat dergelijke projecten meer mogelijkheden bieden op het gebied van consument-merkbetrokkenheid. Hij gelooft dat dit vooral te maken zal hebben met de op handen zijnde verschuiving van direct-to-consumer (D2C) naar direct-to-fan (D2F), een andere benadering dan standaard directe verkoop. "Wanneer je te maken hebt met een D2F-mentaliteit, kijk je naar hoe je deze persoon in een ambassadeur kunt veranderen," legt Loo uit. "Hoe zorg ik ervoor dat ze onze nummer één klant worden?"

De kern hiervan is de combinatie van verschillende technologieën die momenteel in gebruik zijn en die volgens Loo zullen helpen om een dynamiek te creëren die loyale klanten laat profiteren van hun betrokkenheid. Dit zou ertoe kunnen leiden dat technologie waar we al bekend mee zijn, zoals kunstmatige intelligentie (AI), opkomende technologie, blockchain en niet-fungibele tokens (NFT's) - een element van deze wereld dat volgens Loo in het begin slecht is gebrandmerkt en daarom nog een wedergeboorte moet meemaken - samenkomt om nieuwe manieren te genereren voor het betrekken van en communiceren met het publiek. Loo voegt eraan toe: "De consistentie in programma's gebaseerd op opkomende technologieën begint zich van merk tot merk te ontwikkelen over hoe ze dit soort technologieën gaan gebruiken als toegangspoort."

Powered by 9dcc productlijn met "genetwerkte producttechnologie". Credits: 9dcc, gmoney.

Loo weidt uit over dergelijke functies, te beginnen met 'toegangspassen' - of de ontstaansgeschiedenis van het merk NFT's - die zullen fungeren als toegangspunten voor het ecosysteem tot content, kortingen en evenementen van de 'toegangspoort', waarbij het oorspronkelijke uitgangspunt van NFT's als digitaal kunstwerk wordt verlaten en de technologie zich manifesteert als een middel om loyaliteit te belonen. Het bewijs van dergelijke functies is al snel geleverd door bedrijven als Diesel en Louis Vuitton, die beide initiatieven hebben gelanceerd waarmee hun fans NFT's kunnen kopen en toegang krijgen tot exclusieve shows of producten.

Digitale tweeling vervangt bonnetjes

Een andere ontwikkeling waar Loo op anticipeert, is de evolutie van de 'digitale tweeling' - een term die is bedacht om te verwijzen naar producten die op blockchain zijn gebaseerd en daarom zowel in de digitale als in de fysieke wereld bestaan. Hij koppelt de opkomst van deze functie aan de overproductie van kleding, de toename van het aantal knock-offs en de integratie van EU-regelgeving, waarvan een binnenkort zal vereisen dat merken die in de EU opereren digitale paspoorten aannemen en, als gevolg daarvan, digitale tweelingen.

"Deze technologie gaat de mogelijkheid bieden om echte producten te verifiëren door gebruik te maken van deze digitale tweelingen en tegelijkertijd deze producten veel meer bruikbaarheid te geven," merkt Loo op. In zijn ogen kunnen deze functies variëren van het stimuleren van digitale mode die in online werelden kan worden gedragen, tot het fungeren als ontvangstbewijs op bepaalde momenten in het contact van een klant met het product, ter vervanging van het fysieke element.

Not in Paris 5, Parisian Mirage jacket. Credits: Highsnobiety x The Fabricant.

Loo noemde ook een mogelijkheid om de huidige processen die al gangbaar zijn in de industrie te verschuiven. Hij zegt er het volgende over: "Ik denk dat wat er uiteindelijk gaat gebeuren is dat we eindelijk succes gaan boeken met het pre-sale model, want dat is iets wat mode al tientallen jaren ontglipt is. Je kunt een pre-sale doen en niemand zal het kopen totdat het product is gemaakt. Waar we nu naar kijken is de mogelijkheid om iets in de voorverkoop te kopen en een digitaal modeartikel te ontvangen dat is doordrenkt met nutsvoorziening. Het product zal je boeien, betrekken en enthousiast maken over je aankoop en het merk waar je dol op bent, terwijl het fysieke item op maat wordt gemaakt, geproduceerd en geleverd."

Producten worden nu verrijkt met innovatieve hulpmiddelen. De toeleveringsketen zal verbonden zijn van zaadje tot schap en nu van schap tot oneindig, met de adoptie van digitale tweelingen. Fabrieken integreren digitale tweelingen al vroeg in het productieproces, een trend die versneld wordt door de pandemie en de groeiende afhankelijkheid van computerondersteund ontwerp. Deze aanpak in sampling garandeert de totstandkoming van een digitale tweeling aan het begin van de kledingproductie. Dit stelt fabrikanten in staat om het te gebruiken als een hulpmiddel voor het bijhouden en identificeren van voorraden, het koppelen van het product vanaf het verkooppunt en het uitbreiden naar de felbegeerde kans op royalty's bij wederverkoop.

"Dit is waar ik ons sterk naar voren zie schuiven met beloften van blockchain die duurzaamheid en afvalbeheer in de productie versnelt. Door die digitale tweeling vanaf het begin van de productontwikkeling te maken en dan te gebruiken als voorraadmarkering. Dan, naarmate het product dichter bij het schap komt, krijgt het meer en meer mogelijkheden en biedt het een ruimte om de klant te vermaken terwijl hij wacht op de voltooiing van het product," concludeert Loo.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.