Wat zijn de voor- en nadelen van de terugkeer van het cruise collectie-seizoen?

Met de terugkeer van internationale reizen komen ook de shows van resort- en cruisecollecties terug. Chanel toonde onlangs haar cruisecollectie in Monaco, Dior presenteert haar cruisecollectie binnenkort in Spanje en Louis Vuitton presenteerde haar cruisecollectie op 13 mei in Californië. De modieuze groep jet-setters is terug, dat is duidelijk.

De terugkeer naar cruise- en resort-collectieshows heeft voor- en nadelen

Nu de wereld na een lange pauze in de vorm van lockdowns terugkeert naar een modeschema met cruisecollecties en internationale reizen, is het verrassend dat shows op locatie terugkeren zoals ze voorheen ook plaatsvonden. Tijdens de lockdown leken veel ontwerpers te reflecteren over de snelheid van het huidige modesysteem en zich af te vragen of dit wel duurzaam is. Sommige merken brengen zes collecties per jaar uit: lente/zomer, herfst/winter, pre-fall, cruise/resort, en twee couture collecties.

In 2020, toen de resort- en cruiseshows overal werden geannuleerd, vroegen veel mensen zich af hoe duurzaam het was om redacteuren, inkopers, stylisten en beroemdheden over de hele wereld te laten reizen voor resort- en cruiseshows - en hoeveel dit bijdroeg aan de uitstoot van broeikasgassen door vliegtuigen. Nu is het resort- en cruiseseizoen weer in volle gang en is het business as usual.

Tijd voor een korte blik op de geschiedenis van resort- en cruisecollecties. Deze collecties werden een soort extensie van ‘holiday’ collecties voor luxe modemerken. Het vakantieseizoen is de tijd van het jaar waarin de jetsetters naar hun winterverblijven vertrekken en op luxe resort vakanties gaan. Waarom in de kou zitten als het mogelijk is om te ontsnappen? De resort- en cruisecollecties begonnen in de jaren ’20 als kleine collecties, met als doel om klanten een paar opties te geven om mee te nemen naar luxe zonovergoten oorden. Sindsdien zijn ze geëvolueerd tot volwaardige collecties, met shows waar internationale beroemdheden en mode-redacteuren op de gastenlijst staan.

Hoe kan het dat, nu de mode-industrie al zo verzadigd is en er zoveel te koop is, we zijn teruggekeerd naar de ‘gewone’ gang van zaken als het gaat om resort shows? Vogue Business meldde dat mode-inkopers en ontwerpers jaarlijks 241.000 ton aan CO2-uitstoot per jaar bijdragen door naar Fashion Month te gaan. De vluchten, toeleveringsketens en productiemiddelen dragen allemaal bij aan deze vervuiling. Deze staat gelijk aan meer dan de totale uitstoot van een klein land.

Velen in de mode-industrie klaagden erover dat de magie van de modeshows op het scherm verloren ging. De shows die fysiek plaatsvinden, hebben een magie die niet vergeleken kan worden met het online bekijken van een collectie. Toch lijkt de toekomst van resort- en cruisecollecties twijfelachtig nu de mode-industrie naar CO2-neutraliteit streeft.

Cruise- en resortcollecties zijn voor sommige markten noodzakelijk. In Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië, waar het klimaat het hele jaar door gunstiger is voor een zomers aanbod, zijn de statement jassen en kasjmiertruien die luxemerken aanbieden in de herfst/winter simpelweg niet voldoende. Voor inkopers en detailhandelaren in deze markten zijn cruise- en resortcollecties noodzakelijk om hun winkels draaiende te houden.

Bovendien zijn cruise- en resortcollecties zeer winstgevend. Chanel onthulde ooit dat de cruise- en resortcollecties van november tot mei goed zijn voor 30 procent van de omzet van het merk. Sommige merken, zoals Gucci, hebben ervoor gekozen om de resort- en cruisecollecties volledig op te offeren. In plaats daarvan kiezen ze voor twee off-season shows met genoeg producten om de winkels zes maanden te laten draaien.

Voorlopig volgen de meeste merken het traditionele schema voor resort- en cruisecollecties. Redacteuren en inkopers beseffen wat de waarde van een cruisecollectie is en deze zal, als mensen blijven winkelen, niet snel afnemen. Hopelijk zullen deze shows in de toekomst meer rekening houden met de milieu-impact van de productie.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.