Watertekort: waarom sommige kleding geen wasbeurt nodig heeft

De media staat er vol mee: de Nederlandse wateren staan op het laagste peil sinds twintig jaar tijd en daarmee is er nationaal een officieel watertekort afgekondigd. Met de oproep van de Rijksoverheid om zuiniger om te gaan met ons water om de tekorten zo te kunnen beperken, komen er een hoop verschillende adviezen voorbij om dit te kunnen bewerkstelligen. Van de meer traditionele methodes, waaronder het minder besproeien van de tuin, tot de meer innovatieve manieren, zoals het doorspoelen met regenwater.

Maar, hoe kunnen mensen eigenlijk water besparen met de keuze van hun kleding? Sommige kledingstukken hebben een stuk minder (tot soms zelfs geen) wasbeurten nodig, en dat maakt een verschil. Zo zou je volgens de Rijksoverheid met één keer minder wassen per week al zo’n tweehonderd liter water per maand kunnen besparen. Daarbij helpt het minder vaak wassen van kleding ook om de kwaliteit van de kledingstukken mooi te houden.

Dan zou het natuurlijk een idee kunnen zijn om in een periode van droogte vooral kleding te dragen die minder wasbeurten nodig hebben. Denim en wol bijvoorbeeld, zouden weinig tot niet gewassen hoeven te worden. Maar, hoe zit dat eigenlijk? Blijven deze stoffen wel écht schoon? FashionUnited zocht het uit.

Denim: “Wassen voor het behouden van de vorm niet meer nodig”

Maarten Wols van Groningse denimwinkel Ebb18 legde aan FashionUnited uit hoe vaak je je jeans nou echt zou moeten wassen. Hij licht toe: “Wij onderscheiden denim broeken eigenlijk in twee soorten. Aan de ene kant is er het ‘normale’ denim en aan de andere kant is er de denim van het Japanse materiaal selvedge. Selvedge broeken koop je ongewassen met de bedoeling dat je ze ook ongewassen laat. Zo komt jouw eigen manier van bewegen erin naar voren.”

Mocht je een selvedge broek uiteindelijk toch nog willen wassen, dan kan dat, maar het is wel de bedoeling dat je ze minimaal de eerste honderd keer dragen ongewassen laat. “Je moet strategisch zijn over wanneer je een broek als deze wilt wassen, want de kleur die de broek heeft als hij de eerste keer gewassen wordt, dat is de kleur waarin hij zal blijven.”

De broek wordt overigens niet minder snel vuil dan andere soorten denim. Maar, denim hoeft volgens Wols sowieso niet zo vaak gewassen te worden als dat we dat nu doen. Vroeger waren broeken vaak van volledig katoen geproduceerd. “Als je zo’n broek niet waste, dan lebberde hij uit. Een was zorgde dat zo’n item op een mooie manier weer in vorm kwam. Dat verhaal is eigenlijk blijven hangen en heeft zich daarmee ontwikkelt tot een gewoonte.”

Inmiddels worden veel denim broeken met elastan verkocht voor een lichte stretch, waarbij een wasbeurt de vorm ook weer mooi in model kan brengen. “Echter weten veel mensen niet dat de moderne elastan na een dagje of twee niet dragen uiteindelijk weer zijn originele vorm terug krijgt. Het terug in model krijgen door de wasmachine is daardoor niet meer, of in elk geval een stuk minder, nodig.

Wol: Zelfreinigende vezels doen het werk

Ook wollen items zouden door het zelfreinigend vermogen van wolvezels weinig tot geen wasbeurten nodig hebben. Het exacte proces dat de zelfreiniging teweeg brengt staat op websites van vele wol-producenten en -kledingmerken uitgelegd. Zo vermeldt het in wol gespecialiseerde kleding merk Woolpower op hun website: “Het vermogen van wolvezels om nare geurtjes te absorberen en te neutraliseren is veel beter dan dat van andere textielmaterialen. Wolvezels hebben het vermogen om de slecht ruikende bacteriën die van een huid kunnen komen op natuurlijke wijze af te breken.”

De kern van de wolvezel zou volgens het merk bestaan uit twee soorten cellen die verschillende hoeveelheden vocht opnemen. “Het ene type zwelt meer op dan het andere, waardoor een constante wrijving tussen de twee ontstaat. Deze eigenschap creëert een mechanisch, zelfreinigend effect. Vocht aan de oppervlakte van een textiel bevordert de groei van bacteriën, maar de buitenkant van de wolvezel blijft relatief droog. Het oppervlak van de vezel in wol is waterafstotend, wat de groei van bacteriën en de daaruit voortvloeiende slechte geur tegengaat.”

Mocht je je wollen kledingstuk toch even wat willen opfrissen, dan zou je deze dus - vooral in een tijd van droogte - ook gewoon eventjes kunnen ophangen om te luchten.

Natuurlijk is het, vooral met het warme weer, niet helemaal haalbaar om de komende tijd enkel in ongewassen wol en denim door te brengen. Wanneer er toch echt gewassen moet worden, kan een simpele herinnering - die minder technische uitleg vergt dan de bovenstaande mechanismen - volgens stichting Milieucentraal ook al verschil maken: wassen met een volle trommel.