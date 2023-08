‘We stimuleren textiel recycling te weinig’: Nijmeegse raadsleden vragen om nieuwe initiatieven

Raadsleden van de gemeente Nijmegen roepen op tot nieuwe initiatieven die het recyclen van textiel stimuleren, blijkt uit berichtgeving van het Algemeen Dagblad (AD).

Recycling van textiel gebeurt niet genoeg in de stad, vinden de politici volgens Abdulahi Hussen, raadslid van de Nijmeegse GroenLinks-fractie. Zowel GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en D66 - samen een raadsmeerderheid - stellen het stadsbestuur daarom schriftelijk vragen over de kwestie.

Hoewel er volgens het AD geen specifieke cijfers zijn over de hoeveelheid textiel die in Nijmegen wordt gerecycled, valt het de raadsleden op dat andere steden programma’s hebben om recycling te bevorderen, die in Nijmegen ontbreken. Denk aan een pop-up milieuparken waar mensen hun oude kleren kunnen inleveren, een textielrace waarbij jongeren zoveel mogelijk oude kleding ophalen of projecten waarbij jongeren informatie krijgen over schadelijke effecten van textielafval.

Hoog tijd voor een strategie omtrent het onderwerp, vinden de politici dus. De partijen zien bijvoorbeeld een rol voor jongerenwerkers die jeugd kunnen stimuleren tot recycling, vertelt Hussen aan het AD. Ook vragen ze meer textiel inleverbakken te plaatsen op locaties waar veel jongeren komen, zoals sportclubs en scholen. “Dat kan de drempel verlagen om textiel in te leveren”, aldus Hussen aan het AD.