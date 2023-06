Weekday betreedt wereld van digitale mode in samenwerking met The Fabricant

Weekday lanceert in samenwerking met het Nederlandse digitale modehuis The Fabricant twee digitale, limited edition zonnebrillen, onder de noemer: Artifact 001. Dat meldt H&M Group door middel van een persbericht.

Hoewel Weekday eerder experimenteerde met artificiële intelligentie, avatars en augmented reality filters, betreedt het merk in hun samenwerking met The Fabricant voor het eerst de wereld van digitale mode.

"Om de jongerenbestemming van de toekomst te worden, moeten we vooruitstrevend maar ook onderhoudend zijn”, legt Kim Holm, algemeen directeur van Weekday, in het persbericht uit. “We willen samenwerken met vooruitstrevende denkers en innovatieve manieren vinden om onze gemeenschap te betrekken. Op een Weekday-manier natuurlijk. Ik denk dat dit daar een goed voorbeeld van is.”

De collectie bestaat uit twee digitale verzamelstukken waaraan in totaal 300 digitale stuks te verkrijgen zijn: een zonnebril in twee verschillende kleuren, zwart of wit. Een fysieke versie van de bril zal online verkocht worden via de online shop van Weekday.

De brillen gaan live op 13 juni, via de website van The Fabricant.