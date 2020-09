Weer een oproep aan de mode-industrie: branche moét duurzamer

Opnieuw komt er een oproep vanuit de mode- en textielindustrie voor verduurzaming van de branche. Dit keer komt de oproep van toonaangevende merken en bedrijven zoals Burberry, de H&M Group, Tommy Hilfiger en Calvin Klein. De oproep, die wordt gedaan in een open brief, wordt aangekondigd als ‘oproep van een coalitie van prominente spelers uit de modesector om ervoor te zorgen dat duurzaamheid een centrale rol blijft spelen tijdens ons gezamenlijke herstel van covid-19,’ zo wordt vermeld in het persbericht.

Tijd om een van de meest vervuilende industrieën ter wereld duurzaam te maken

De mode-, kleding- en textielsector is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld, wordt in de brief uitgelegd. “In 2015 was deze sector verantwoordelijk voor het verbruik van 79 miljard kubieke meter water, de uitstoot van 1.715 miljoen ton CO2 en de productie van 92 miljoen ton afval. Als de sector zijn activiteiten niet bijstelt, zullen deze cijfers naar schatting in 2030 met minimaal 50 procent gestegen zijn.” De ondertekenaars van de brief zien de coronacrisis als een perfect moment om ook kritisch te kijken naar het duurzaamheidsbeleid van de sector: “Wij zijn ervan overtuigd dat, nu de lockdowns worden versoepeld en textielfaciliteiten weer opengaan, wij ons gezamenlijk moeten inzetten voor een snellere transformatie van de sector, waarbij wij deze beter en duurzamer opnieuw opbouwen. Overheden overwegen momenteel stimuleringsmaatregelen om economieën een impuls te geven en de textielsector hervat zijn activiteiten. Dat is volgens ons het moment om ervoor te zorgen dat deze ongekende verstoring de katalysator wordt voor een nieuw en duurzaam tijdperk voor de sector.”

Zeven maatregelen voor betere duurzaamheid

In de brief worden zeven maatregelen vermeld waar de mode-, kleding- en textielsector zich beter aan moet houden: 1) Maak duurzaamheidsgerichtheid een essentieel en permanent onderdeel van de bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering 2) Erken het belang van WASH en zeg toe actie te ondernemen 3) Herzie bedrijfsmodellen en transformeer deze door er meer merkgeleide duurzaamheidsinspanningen in op te nemen 4) Ondersteun en stimuleer overheden tot het inzetten van plannen voor een groen herstel van de economie 5) Erken het belang van de natuur, met name zoetwater-ecosystemen, voor het menselijk welzijn 6) Verbeter en versterk banden met leveranciers 7) Zorg voor meer traceerbaarheid en transparantie

Het is niet de eerste keer dat grote merken een oproep doen om de mode industrie te veranderen — sinds het begin van de corona crisis lijkt de vraag steeds sterker te worden. In mei 2020 publiceerde een groep toonaangevende ontwerpers, CEO’s en retailers een open brief waarin ze pleiten voor een fundamentele verandering voor de mode industrie. In juni startte de Ellen MacArthur Foundation een initiatief voor de belofte van een circulaire economie, de merken H&M en Burberry ondertekenden deze belofte ook al. De belofte van de Ellen MacArthur foundation gaat in op vier pijlers: plastic, mode, financiën en voedsel. De pijlers komen grotendeels overeen met de maatregelen die in de nieuwe open brief zijn aangekondigd, al wordt daar minder aandacht besteedt aan voedsel.

Met deze nieuwe brief en bijgevoegde maatregelen hopen de merken dat er tijdens het herstel van corona geen terugval zal komen naar de ‘oude’ mode-industrie, maar dat er stappen worden genomen in de richting van een duurzamere mode-, kleding- en textielsector.

Foto: Unsplash