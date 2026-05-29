'Weg met het pak': het jasje uit het Mobutu-tijdperk maakt een comeback

Naaimachines zoemen door opvallende stoffen in een atelier in Kinshasa. Hier blazen Congolese kleermakers en hun modebewuste klanten een pak nieuw leven in dat lang geassocieerd werd met het leven onder een dictator.

De "abacost" is een jasje met een gesloten voorkant, vaak met een Mao-kraag en gedragen zonder das. Ideaal voor de zinderende equatoriale hitte.

Het was de kenmerkende kleding, samen met zijn luipaardhoed, van president Mobuto Sese Seko. Hij begon het jasje in de jaren zeventig te dragen, toen westerse overhemden en dassen vrijwel verboden waren.

De autoritaire heerser verplichtte ambtenaren hetzelfde te doen. Het diende als symbool van nationale identiteit en een breuk met de normen van de voormalige koloniale machten.

Zelfs de naam, een afkorting van "a bas le costume" of "weg met het pak", was een daad van verzet.

Na de val van Mobutu in 1997, na meer dan drie decennia aan de macht, raakte het pak uit de gratie. Het werd gezien als een symbool van de oude elite.

Nu, bijna drie decennia later, is het terug.

“Het is nu de trend”, zegt Serge Okasol, een van de bekendste kleermakers van Kinshasa. Hij voegt eraan toe dat de bestellingen binnenstromen van zowel oud als jong.

Verscholen achter een benzinestation in het centrum van de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo, geeft het Okasol-atelier het pak steek voor steek een nieuwe invulling.

Na modestudies in Parijs keerden Serge en zijn broer Auguy terug naar huis om het familiebedrijf, opgericht door hun vader, over te nemen.

Ministers, generaals, leidinggevenden en diplomaten zijn nu vaste klanten. Sommigen bestellen tot vijftien pakken tegelijk, die ongeveer duizend dollar per stuk kosten.

'Maak het ons eigen'

“Er zijn veel van dit soort ateliers, maar Okasol doet het het beste”, vertelt een klant aan AFP na het ophalen van een kostbare bestelling.

Een andere klant, Percy Losso, zegt dat de meest gewilde ontwerpen Afrikaanse stoffen gebruiken. Hierdoor worden de pakken een uiting van ‘culturele identiteit’.

“We nemen een klassieke stijl en maken er onze eigen taal van”, aldus Serge Okasol.

De moderne abacost heeft vaak uitgebreid borduurwerk of heldere patronen. Dit staat in sterk contrast met de ingetogen uitstraling van westerse pakken.

Het ontwerp begint bij de klant. Velen brengen ideeën mee die geïnspireerd zijn door Congolese muzikanten en influencers die hebben bijgedragen aan de terugkeer van het pak uit het Mobutu-tijdperk.

“Toen je me het model op je telefoon stuurde, had het een puntige kraag. Maar hier heb ik gekozen voor een meer klassieke variant”, zegt Auguy tegen een jonge klant, terwijl hij zijn maten opneemt.

Voor spraakmakende evenementen bestellen rijkere klanten abacosts die versierd zijn met bloemmotieven of kralen.

Anderen gaan nog verder en voegen hun initialen, of zelfs hun eigen portret, toe aan het jasje.

De kleermakers zeggen dat ze volgens één regel leven: “Druk je identiteit uit”.

'Het echte geheim'

Achter het bedrijf zoemt een grote hangar vol met hoogwaardige machines, geïmporteerd uit Duitsland en Japan.

Ongeveer 30 arbeiders voeren verschillende taken uit, van jasjes en broeken tot mouwen en knoopsgaten.

“Mensen hier hechten veel waarde aan de details”, zegt Serge. “Je kunt een pak beoordelen op de afwerking.”

Een paar straten verderop hangen rijen goedkopere pakken uit Azië aan geïmproviseerde rekken langs een modderige weg.

De in massa geproduceerde jasjes in abacost-stijl worden verkocht voor ongeveer 50 dollar, waarbij het maatwerk ter plekke in slecht verlichte ruimtes wordt gedaan.

Lokale kleermakers zeggen dat het verschil in de kwaliteit zit. Ze beweren dat de importproducten stoffen van lage kwaliteit gebruiken, vaak gemengd met polyester.

“De stof is het echte geheim van een goed pak”, zegt Auguy. “De namaakvarianten houden warmte vast. Met echte stof kun je ademen.”

In een van de armste landen ter wereld blijft stijl een krachtige manier om identiteit, status en trots te uiten.

Kinshasa staat bekend om zijn flamboyant geklede dandy's, of "sapeurs". Dit zijn aanhangers van een cultbeweging die enorme bedragen uitgeven aan merkkleding.

Of men nu rijk is of worstelt aan de rand van de stad, kleding in Kinshasa is meer dan mode, benadrukt Auguy.

“Voor een man uit Kinshasa is goed kleden als het aantrekken van een harnas”, beaamt Serge. “Het gaat om zelfvertrouwen en geloofwaardigheid.”