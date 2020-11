Wehkamp lanceert kledingcollectie met Amsterdam Fashion Academy student

Wehkamp heeft samen met Amsterdam Fashion Academy student Sabrina Elena Marinus een kledingcollectie gelanceerd, onder haar private label Ruby. Hiermee wil Wehkamp jong talent de mogelijkheid geven om een collectie te ontwerpen voor het grotere publiek, zo wordt gemeld in een persbericht.

De Ruby collectie bestaat uit een collectie van tien stuks en is ontworpen voor de doelgroep in de leeftijd van 20 tot 30 jaar. Sabrina Elena Marinus (26) is trots op haar collectie, zo vertelt ze in het persbericht: “Het is natuurlijk heel tof dat zo’n grote organisatie als Wehkamp me de kans geeft om een collectie te ontwerpen. Met mijn ontwerpen wil ik graag andere vrouwen inspireren om diversiteit, inclusiviteit en vrouwelijkheid te omarmen. Mijn Ruby collectie is dan ook gemaakt om vrouwelijke rondingen te accentueren. Met een elegantie en sexiness die de persoonlijkheid van de vrouw weerspiegelt.”

De collectie bestaat uit jurken, jumpsuits, broeken en tops in fluweel en katoenen stoffen. De prijzen variëren tussen ongeveer 24 euro voor een one-shoulder top tot 48 euro voor een velour jumpsuit.

Beeld: Ruby Wehkamp